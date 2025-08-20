Ferrol se convierte este fin de semana en la capital del motor en Galicia con ocasión de la 56ª edición de su rallye

La 56ª edición del Rallye de Ferrol se ha presentado este miércoles en el Ayuntamiento, con la asistencia de autoridades y miembros de la organización. El alcalde, José Manuel Rey Varela, destacó la importancia del evento para la ciudad y la comarca, asegurando que Ferrol se convertirá en la capital gallega del motor durante los días 22 y 23 de agosto.

Rey Varela elogió el trabajo de la Escudería Ferrol para mantener viva una prueba de tal envergadura durante 56 años. "Es un evento que necesita mucha gente trabajando para hacerlo viable", afirmó el regidor, que subrayó que el rallye es una excelente "exposición de la marca Ferrol" que atrae a miles de aficionados y genera un importante impacto económico y turístico.

Por su parte, Germán Castrillón, adjunto a la dirección de carrera, detalló los aspectos técnicos de la prueba. El rallye, que se disputará en una sola etapa, tendrá un recorrido total de 333 kilómetros, de los cuales 97 serán cronometrados. Los pilotos se enfrentarán a siete tramos, cuatro de ellos diferentes, diseñados para ser "exigentes, atractivos para los pilotos y espectaculares para el público".

El rallye dará comienzo el sábado a las ocho de la mañana con la primera sección que incluirá los tramos de Irixoa-Monfero (14,9 km) y Monfero-Monfero (14,55 km), repitiéndose en una segunda ocasión el primero de ellos.

Por la tarde, la competición se trasladará a dos nuevos tramos: Ferrol-Ferrol, que ha sido renovado, y San Sadurniño-As Somozas.

Castrillón se mostró muy satisfecho con la lista de inscritos, que asciende a 125 equipos inscritos. "Es una lista abundante, pero también abundante en calidad", afirmó, resaltando la participación de vehículos de la categoría R2, R5 y N5, además de seis copas de la Federación Galega de Automovilismo, lo que asegura un "gran espectáculo" para todos los aficionados.