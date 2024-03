Yolanda Sánchez: "En la cárcel están los pobres de los pobres"

Se estima que la prevalencia de trastornos mentales y adicciones en la población reclusa dobla a la incidencia de la población en general. La delegada de pastoral penitenciaria, Yolanda Sánchez, asegura que las personas privadas de libertad son personas "aunque no lo parezca, muy vulnerables. En la cárcel están los pobres de los pobres".

¿Qué consecuencias tiene, entonces, el paso de una persona por prisión? Como es obvio es un "proceso traumático" con consecuencias a nivel físico y emocional. La delegada de pastoral penitenciaria asegura que deja secuelas físicas "en la vista porque no ven más allá de un muro y acaban perdiendo vista, oído y problemas musculares además de ansiedad desconfianza y baja autoestima".

Pero si hay algo que Yolanda Sánchez destaca es el "estigma" que sufren las personas que han estado en la cárcel cuando salen a la calle. Aseguran que les reconocen que tienen la sensación de que "llevan escrito en la frente: acabo de salir de la carcel". Esto, apunta, es algo que les "cuesta mucho superar: tienen que volver a ser aceptados, encontrar su sitio en su familia, volver al lugar en el que vivían, no es fácil". Y señala, además, que en la sociedad "no estamos preparados para aceptarlos como si fuesen uno más".

Es aquí en el proceso de reinserción donde juegan un papel fundamental las casas de acogida de Cáritas. Hay dos tipos: las que acogen a presos que tienen un permiso carcelario. Importantes porque algunos "no tienen familia, o se llevan mal o no estan cerca" y si no tuviesen estes lugares "no podrían salir". Y después hay casas de acogida para reclusos que han pasado mucho tiempo en la cárcel y ya han cumplido su condena donde reconoce Yolanda Sánchez les enseñan "lo más basico, a aprender a vivir de forma independiente" como "hacer la compra, manejar el móvil, coger un bus...". "No es facil volver a hacerlo solos, hay que ayudarles a encontrar un trabajo o cómo gestionar la prestación si la tienen", añade.

Su labor en las cárceles gallegas es de "escucha y acompañamiento". "Somos la Iglesia", asegura Yolanda Sánchez pero también trabajamos "con gente que no es creyente". Además, dan apoyo a nivel jurídico si es necesario.

Jornada "Prisionización y salud mental"

"La estancia en prisión y sus consecuencias. Prisionización y salud mental" es el lema de la Jornada Interdiocesana de Pastoral Penitenciaria que, en su décima edición, organizan las delegaciones diocesanas de Pastoral Penitenciaria de Galicia. Este encuentro anual se celebra en esta jornada en Santiago.

La jornada cuenta con la participación de José Luis Segovia Bernabé, sacerdote, abogado y criminólogo que disertará sobre "El proceso de prisionización", entendido como la asimilación, por parte de los internos, de hábitos, usos y costumbres propios de la subcultura carcelaria.

Esta tarde está previsto un panel de experiencias titulado "Abordaje de la dolencia mental en el sistema penitenciario" en el que participarán Marina Fuentes Barco, psiquiatra del centro penitenciario de A Lama, y el equipo del módulo 9 del centro penitenciario de Teixeiro, módulo PAIEM.

Como complemento a la jornada formativa se presentará el podcast "Palabra de preso" de Radio Manoplas, que recoge diversos testimonios de personas privadas de libertad

La Jornada Interdiocesana de la Pastoral Penitenciaria de Galicia contará también con la presencia del obispo de Mondoñedo-Ferrol y responsable de Pastoral Penitenciaria en la Conferencia Episcopal Española, monseñor Fernando García Cadiñanos.

El encuentro reúne a unas cien personas entre voluntarios, internos y funcionarios de diferentes centros penitenciarios gallegos, para reflexionar sobre aspectos relacionados con su tarea dentro de las prisiones.

Este es el cartel de la jornada: