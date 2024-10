Vende juguetes y coleccionables por redes sociales y estafa a decenas de personas

Lorena vive en el entorno de A Coruña y le gusta el mundo del coleccionismo. Está acostumbrada a comprar y vender por Internet, pero nunca pensó que su buena fe le iba a hacer caer en una estafa.

A finales de 2023 vio cómo en un grupo de Facebook un hombre ofrecía artículos coleccionables a muy buen precio porque decía que había tenido que cerrar su negocio “por el covid”. En principio, no había ninguna pista para desconfiar, y su historia de supuesto fracaso empresarial invitaba a la empatía. En la foto aparecían “muchos artículos coleccionables, con precios desde 10 euros”. Estaban relacionados con la “nostalgia” como un “Delorean, objetos de Regreso al futuro, del equipo A...” y te incita a hablar con él por privado.

Con esos productos, realizó una supuesta venta por 120 euros. En principio, no había ninguna pista para desconfiar, y su historia de supuesto fracaso empresarial invitaba a la empatía. “A mí me llamó por teléfono, tiene la foto del WhatsApp con unos niños, es superconfiable, te explica una situación, tú pecas de bueno...” y esa intención de ayudar la animaba a adquirir algún artículo más, ya que, al fin y al cabo, estaban “un pelín más barato que en tienda”.

Los artículos que nunca llegan

Lorena pagó por Bizum y no vio ni rastro de la mercancía. Otros, pagaron por transferencia. Porque no fue la única en caer en esta estafa. El material que ofrece este hombre está relacionado con juguetes y coleccionismo: Nancys, Superthings, Barbies, Playmobil, Lego.. hasta bebés Reborn

Su modus operandi siempre es el mismo. La gente paga por adelantado y luego la mercancía no llega. Y lleva años haciéndolo, porque en 2021 ofrecía DVDs y Blue Ray. Por lo que vieron “sí que ha llegado a entregar películas, pero después empezó a hacer como una especie de bonos como en el videoclub, de los videoclubs de antes, se quedaba con el dinero o con la mitad (del material) y enviaba o la mitad o enviaba el dinero. Y después ya dejó de hacerlo”.

Fue entonces cuando “se cambió a los juguetes y a los artículos coleccionables es cuando él nunca envía nada. Son excusas como “problema logístico con la empresa de paquetería” o incluso “hasta nos llegó a enviar un vídeo que estaba en el hospital y que no podía enviarlo”.

Empezó a actuar con su nombre, David, aunque han detectado otras cuentas falsas con nombres hasta de mujer. Sin ir más lejos, una supuesta Jessica Zb sigue ofreciendo el material estos días.

Decenas... o cientos de afectados

Lorena presentó denuncia y en noviembre tendrá el juicio por estafa. Como ella, hay decenas de personas afectadas. Podrían ser cientos. Creó un grupo privado de Facebook para poder agruparse y compartir experiencias y de momento suman 60. De A Coruña, de Ourense, de Vigo... pero también de Andalucía, Ceuta o Burgos. Y es que las publicaciones las hace en grupos de toda España. Incluso lo han visto en alguno de Portugal y hasta Italia.

Quieren hacer un llamamiento e intentar localizar a la mayor parte de afectados, para que contacten con ellos, pero, sobre todo, para animarlos a que denuncien. El hombre ya tiene varias condenas y el hecho de que en la estafa sean cantidades pequeñas le favorece, pero cuantos más hechos tenga constancia la Guardia Civil será más fácil atraparlo, porque se suman a su historial delictivo.



Piezas de Lego

“El único delito que cometimos fue confiar en una persona y no es un delito, Es pecar de confiados. El que está cometiendo un delito es él. Nosotros somos unas víctimas y la gente por vergüenza no quiere denunciar muchas veces”, reconoce Lorena. Ella aprendió la lección, y, con toda su experiencia, da estos consejos a la gente que quiere comprar por Internet: “Que no se fíe de de estos vendedores” que no quieren vender por plataformas como Wallapop, Vinted o Milanuncios, que piden “un Bizum rápido y ya está”. Ella tiene experiencia y sabe que la mayoría de vendedores “somos buena gente” pero que “siempre aparece algún estafador por el medio”.

Consejos de la policía

La Policía Nacional incide en la importancia de utilizar siempre aplicaciones de compra venta seguras en las transacciones online, y nunca salir de las vías de pago habilitadas aunque nos insistan en abonar el dinero por otro canal.

Esas plataformas dan “esa pequeña seguridad que nos da que el vendedor no va a recibir el dinero hasta que recibamos el objeto y verifiquemos que está bien, que realmente existe”, porque si no “puede darse que ni siquiera tenga el material”, comenta Inés Amor, portavoz del 091 en A Coruña.

A veces, una búsqueda puede hacernos detectar la estafa porque utiliza “fotos que sacaron de Internet”, resalta. Y, ante todo, nunca, nunca, debemos enviar a otra tercera persona una copia de nuestro DNI.