Un vecino tapia una narcocasa en A Coruña harto del trasiego de toxicómanos

La Calle de la Torre es una de las vías principales de acceso al barrio de Monte Alto, en A Coruña, y desde hace unas horas, hay incredulidad y esperanza en el entorno. Han tapiado la narcocasa de Pintor Román Navarro. La vivienda, situada en una plazuela sin salida anexa a la vía comercial, era foco de frecuentes conflictos. Estaba okupada ilegalmente por épocas y era un punto de venta de droga.

Según cuentan en el barrio, un vecino estaba harto de los problemas que generaban y se puso a colocar ladrillos en las ventanas y la puerta para evitar nuevas intrusiones. Así, este miércoles la vivienda amaneció sin posibilidad de acceso. "Debió tomar la decisión de contratar a alguien para que tapiara la casa y se tapió", confirma el presidente de la asociación vecinal y de comerciantes, José Luis Boado.

Poco después, "ayer por la mañana rompieron otra vez los ladrillos, entraron dentro y se volvió a tapiar otra vez". La policía local se desplegó en las últimas horas ahí y precintó la vivienda.

Respaldo vecinal

Desde la asociación vecinal están "contentos" porque alguien haya tomado las riendas de forma pacífica. "porque es una acción no violenta,

no cargada de violencia ni de tensión". Incide en que no hay gente viviendo en el inmueble, sino que es "un narcopiso" al que se trasladan para hacer negocios.

Y es que señalan que la gente está "cansada" de los problemas que genera el constante trasiego a por droga a esa zona y entiende que "una acción popular puede dar conciencia a mucha gente para que desarrollen esas leyes que realmente protejan al ciudadano". Considera que "no es de recibo que un señor pase amenazando a los comerciantes porque no le dejan robar en sus negocios y no le pase nada, que presenten una denuncia a la policía y diga 'bueno, es que no lo podemos detener mientras no cometan delitos'. Oigan, ¡es un delito de amenazas!".

Sin noticias de la propiedad

Lo de esa casa es un misterio. Han intentado localizar a sus propietarios, pero hasta ahora ha sido imposible: "hay muchas teorías sobre los propietarios. Unos dicen que es de una persona, otros dicen que si se ha cedido al ayuntamiento, en realidad sabemos que uno de los vecinos intentó llegar al registro de la propiedad para saber de quién es la propiedad y no le han contestado", afirma Boado.

Ya presentaron hace meses un escrito al Ayuntamiento alertando del peligro de incendio e insalubridad que supone la vivienda, en estado lamentable. Y abogan por completar toda la urbanización de As Atochas. Actualmente, Pintor Román Navarro es un tapón urbanístico. "Esa zona está pendiente de urbanización que no sabemos por qué está detenida", señala.

La acción de este vecino se une al desalojo forzoso, en febrero, de otra narcocasa situada en la Calle Washington de Monte Alto. Una cacerolada vecinal terminó con la salida de los ocupantes de esta vivienda, a la que señalaban como raíz del aumento de constantes robos y problemas en la zona.

