Usuarios de patinetes eléctricos en A Coruña, contra la nueva regulación: “Deja fuera miles de VMP"

Ojo si tienes pensado comprar un patinete. A partir de este lunes, los vehículos de movilidad personal que se comercializan en España deberán estar certificados para su usoy llevarán una placa identificativa que acredita las pruebas de seguridad y calidad que han pasado esos vehículos.

?? A partir de hoxe 22/01/2024, os?? #VMP que se comercialicen deberán estar certificados para o seu uso.

Levarán placa identificativa.



Obxectivo:

?Velar pola #SeguridadeViaria, a das condutoras e condutores e a dos demáis usuarios e usuarias da vía.



?? https://t.co/x2N01gPaTXpic.twitter.com/cq1ldppM7w — Policía Local A Coruña (@Policia_Coruna) January 22, 2024





Para poder circular por España, deberán obtener esa certificación . Y los que no la tengan, es decir, la mayoría, una prórroga de tres años para poder conseguirla. Los VMP actuales podrán circular sin problemas hasta enero de 2027 pero a partir de ahí tendrán que cumplir el manual de la DGT . El documento de Tráfico pide que, para poder circular por España, los patinetes eléctricos tengan medidor de velocidad y un sistema de doble frenado.





¿Cómo se obtiene la certificación para el patinete eléctrico?

Hay dos vías. Que la propia casa fabricante certifique el modelo de forma colectiva, haciendo las pruebas de resistencia y durabilidad pertinentes. Es lo que se espera de las marcas más conocidas y comercializadas. Pero también se pueden certificar los vehículos de forma individual, algo que sería “excepcional, según detalla el presidente de la asociación de usuarios de VMP en A Coruña, Enrique Fernández. “Tú irías a esa empresa certificadora con tu modelo, pasarías una especie de ITV, y si la pasas, pues te dan el certificado. Lo que nosotros certificamos es el vehículo en concreto, no el modelo en general, sino es el que ha ido allí”, explica Enrique.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Compartimos la nota de prensa publicada por la federación de asociaciones de usuarios de #VMP, a la que pertenecemos, para aclarar dudas sobre el certificado que deben tener los #VMP que se vendan a partir de mañana. pic.twitter.com/QGMWirSEmw — VMP Coruña (@vmpcoruna) January 22, 2024





Un “palo en las ruedas” a la movilidad urbana

Desde la asociación están en contra de esta nueva regulación. Les parece un “palo en las ruedas” a las nuevas formas de movilidad urbana, más sostenible. “Una sobrerregulación más”, entiende Enrique, con un marco mucho más restrictuvo que la actual normativa técnica europea y que “deja fuera miles de VMP”.

El principal problema viene con los vehículos autoequilibrados, es decir: segways o monociclos, que quedarán fuera de la ley y, si nada cambia, estarán vetados para circular en tres años. Estos elementos “ tienen un sistema que es de autoequilibrio y no tiene frenos porque es el propio motor el que frena”. Explica Enrique que “tienen una frenada muy segura, pero claro, frenan con el motor, no le puedes pedir a un vehículo que no tiene frenos que tenga un doble sistema de frenado porque es muy difícil aplicar”.

Desde las asociaciones de usuarios han pedido a la DGT que modifique este manual. De momento, la recomendación para los propietarios de patinetes es esperar y estar muy pendiente de las novedades que publiquen desde Tráfico: “De momento hay que estar atento porque la DGT está informando de los modelos que sí están certificados pero no ha comunicado por lo menos qué pasos tiene que seguir una persona que tenga el patinete que quiera certificarlo”.

Un plan antibaches

Con lo que sí están contentos es con la apuesta del Ayuntamiento de A Coruña por los patinetes, que en la ciudad están autorizados a circular por el carril bici. Demandan, eso sí, un plan de choque de asfaltado ante la cantidad de baches que hay en el pavimento y que la próxima ordenanza de movilidad recoja expresamente la normativa que tienen que cumplir los vehículos de movilidad personal.