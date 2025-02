Los trabajadores de Nostián (A Coruña) ante una nueva licitación: "Tampoco es para tirar cohetes"

A Coruña ha dado un paso más para regularizar la situación de la planta de Nostián. Desde el ayuntamiento han enviado este lunes los pliegos a la Oficina Nacional de Evaluación, lo que desbloquea esta situación. El compromiso municipal es licitar el nuevo contrato el segundo semestre de este año, una vez que el Consorcio de As Mariñas se ha desentendido de la gestión de la planta, no así de la recogida.

Una recogida para la que la comarca coruñesa tendrá más facilidades. El portavoz del gobierno local de A Coruña, José Manuel Lage, anunciaba que hasta finales del año 2027 la tarifa que pagará el Consorcio por utilizar la planta de Nostián será "un euro inferior por tonelada a la que establezca Sogama". Esto significa que las partes han alcanzado un acuerdo y que se renueva, destacaba Lage, "el vínculo con el Consorcio de As Mariñas".

REACCIÓN TRABAJADORES

La hoja de ruta del ayuntamiento para volver a adjudicar la planta de Nostián ha provocado ya las primeras reacciones. Los trabajadores aplauden estos anuncios por parte del gobierno local: el avance en la licitación del nuevo concurso y que el Consorcio de As Mariñas continúe como "cliente preferente". Aún así, prefieren mantenerse "cautos".

El presidente del comité de empresa, Hadrián Canosa, asegura que prefiere ser prudente hasta que haya un nuevo "licitador". Indica que el proceso está en una "fase intermedia" con "buenas noticias" pero queda todavía "que salga a concurso, que haya empresas que se quieran presentar, que hagan las ofertas pertinentes y que finalmente sean licitadores".

Porque, recuerda, lo que pasó con el servicio de recogida de basura en el que el contrato quedó "anulado". "Esto tampoco es para tirar cohetes", subraya, "es simplemente que se van cumpliendo plazos aunque fuera de tiempo, pero se van cumpliendo los trámites necesarios para poder hacerlo realidad".

Plazos que sería necesario acelerar lo máximo posible porque la planta de Nostián necesita una remodelación como agua de mayo. "Las condiciones en las que estamos trabajando, pues, son las que malamente podemos porque las instalaciones están mal, necesitan ser remodeladas. La empresa no hace las inversiones que debiera en materia preventiva. La situación es bastante preocupante", añade Hadrián Canosa.

Pedirán una reunión con el ayuntamiento para conocer los detalles del proceso.

REACCIÓN pp

El PP pone el foco en el acuerdo que se ha alcanzado con la concesionaria para perdonarle parte del dinero que debe por no tratar adecuadamente la basura. Se ha aprobado la condonación de más de 7 de los 16 millones de euros que adeuda. El Partido Popular ha pedido informes al secretario e interventor municipales para que determinen si el acuerdo es lesivo.

El portavoz del PP en el ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo, pide responsabilidades y explicaciones. "Es una empresa privada a la cual le estamos pagando todos los años unos 6 millones de euros, en pagos irregulares y digo en pagos irregulares porque como todos sabemos desde hace cinco años no hay contrato", destaca Lorenzo. A lo que añade, "este año en el presupuesto he visto que se aumenta la partida a 9 millones y mi pregunta es ¿por qué? ¿a quién beneficia este acuerdo de perdonar esta deuda?"

Recuerda que hay una sentencia firme que reconoce el derecho del ayuntamiento de A Coruña a cobrar esa deuda y se preguntan los populares si el BNG, el otro partido en la oposición, va a ser cómplice de una decisión que, entienden, sólo beneficia a una empresa privada. Si están en contra los instan a sumarse a una moción de censura, ahora que se está en ese mes que se ha abierto para presentar esta iniciativa después de que la alcaldesa perdiese la cuestión de confianza.

"Yo creo que es el momento de sentarnos a hablar el Bloque y yo para cambiar un poco la situación de esta ciudad. No podemos seguir con estos excesos. No podemos seguir con este gobierno al que le vale todo, que no justifica nada, que es más bien un desgobierno que no gobierna y que, sobre todo, que está en juego los intereses de los coruñeses", afirma Lorenzo.

REACCIÓN BNG

El BNG pide también más transparencia sobre el acuerdo extrajudicial que se ha alcanzado con la concesionaria "dado que supone aceptar una compensación sensiblemente inferior", señala su portavoz, Francisco Jorquera. Esperan, además, que se cumplan los nuevos plazos de licitación. Ven incomprensible la tardanza para licitar un servicio básico que lleva caducado desde diciembre de 2019, un retraso que sólo ha agravado los problemas que afectan a la planta de reciclaje.