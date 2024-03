Tienen cáncer y transmiten “esperanza” a otras enfermas: conocemos a dos voluntarias de la AECC

Este lunes escuchado a Puri y Tania. Ambas tienen cáncer, y ambas, voluntarias de la Asociación contra el Cáncer (AECC) de A Coruña. A Puri su primer diagnóstico le vino hace diez años. Enseguida la Sanidad se puso manos a la obra con el tratamiento. Pero en la asociación encontró el hombro amigo sobre el que llorar y apoyarse, algo que quiso extender a más gente. “Lo físico ya te ibas cuidando tú, haces deporte, comes sano... pero el poder hablar con alguien así y echarte una lágrima, eso no hay dinero que lo pague”.

Con esta experiencia, comenzó a ser voluntaria en el hospital “y me enganché a ver a la gente lo mucho que le ayudas, lo mucho que te aprecian, lo mucho que les aportas también”. Intenta transmitir “sobre todo que no desesperen, que cada vez hay más tratamientos, más cosas nuevas y que hay que tener siempre esperanza. Eso es lo único que hacemos los voluntarios, dar esperanza, creo”.

Hablar el mismo lenguaje

Tania lleva menos tiempo siendo voluntaria. Entra y sale del hospital de día como si estuviese en casa. Hasta hace unos meses, para su tratamiento y, ahora, para apoyar a otras como ella. “Mi tipo de cáncer no tiene cura, a día de hoy estoy en remisión. Entonces, quiero ponerle voz y quiero que la gente vea que dar esperanza”. Se trata de que “cuando te dicen tienes cáncer, hay que evitar que la gente piense que es una sentencia. Sabes que hay tratamientos”. “Ojalá yo mi primer día hubiera tenido a una persona como un referente de que se está recuperando”, afirma.

Ambas inciden en la importancia de hablar el “mismo lenguaje” que las pacientes. Y, sobre todo, en la investigación. Puri tiene un cáncer “triple negativo de mama, poco genético, de hecho se repitió a los tres años. Estuve también en ensayos gracias a la investigación, con tratamientos nuevos”. Para ella, este lunes es un día especial. Van diez años del inicio de su diagnóstico y “por primera vez me han dicho que no me tienen que hacer un TAC cada seis meses, sino que una vez al año y estoy que floto”.

En esta década ha visto cómo han avanzado mucho los tratamientos. Tania de hecho puede contarlo hoy gracias a un ensayo clínico. Su cáncer “es el mi primero, es un HER2 positivo, pero de estadio 4, a mí se me extendió por el hígado, por el pulmón, por una vértebra”. Estar con Puri a ella misma le da esperanza y piensa que, en diez años, “sé que gracias a la investigación va a haber tratamiento y como dice mi oncóloga, si este tratamiento te falla, que esperemos que no, no te preocupes que hay más líneas de investigación”.

Compromiso Todos Contra el Cáncer

Ambas han puesto cara y voz a un compromiso. A la iniciativa Todos Contra El Cáncer, un manifiesto global que persigue un ambicioso objetivo: que el 70% de pacientes de cáncer sobreviva en el año 2030. Vegalsa-Eroski se une un año más a la iniciativa y han firmado el convenio en la sede de la AECC de la Calle Real.” hora ya tenemos un compromiso, somos como un matrimonio bien avenido, y eso es lo que nos gusta en Vegalsa, ir conociendo los proyecto, formar parte de ellos e involucrarnos en la medida de lo posible”, asegura Gabriela González, responsable de Sostenibilidad y Comunicación Corporativa de la empresa.

Se trata de complementar la atención integral al cáncer y cubrir los huecos a los que no llega la Sanidad. Y eso contempla desde la atención psicológica a la investigación, sin ir más lejos. “Llegar a los aspectos emocionales, económicos, laborales, relacionales y también a ayudar a la investigación para curar el cáncer antes y mejor”, asegura Manuel Aguilar, responsable de la junta provincial de la AECC. Esa tarea, resalta, “es tan grande que nadie sobra y todo el mundo es bienvenido”.





