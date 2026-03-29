El teatro que reúne a pacientes de cáncer en A Coruña: "Estoy deseando que llegue el jueves para venir y reírme"

La risa y la vida se abren paso en el taller de teatro gratuito que ha creado la Asociación Española contra el Cáncer de A Coruña. Cada jueves, pacientes oncológicos y familiares se reúnen para compartir experiencias y sanar a través de las artes escénicas, mejorando su expresión verbal y corporal, autonomía, memoria y concentración.

Margarita Romero, de 69 años, lleva seis en tratamiento por un cáncer de mama y es una de las alumnas. Confiesa que tenía "un mogollón de ilusión" por empezar y, tras una primera clase en la que se sintió "un poco cohibida", ahora su percepción es ya muy distinta: "Ahora estoy deseando que llegue el jueves, las 4 de la tarde, venir y reírme", asegura sobre una actividad que considera "liberadora y divertida".

Me faltaba esa desconexión, estar relajada, pasármelo bien y lo encuentro aquí, en el teatro" Margarita Romero Alumna del taller gratuito de teatro de la Asociación contra el Cáncer en A Coruña

Además de la actividad física que le han recomendado para combatir los efectos de la medicación, Margarita sentía que le faltaba algo. "Me faltaba esa desconexión, el estar relajada, pasármelo bien, disfrutar, y lo encuentro aquí, en el teatro", explica.

Emilia, otra de las participantes, destaca que en el taller hacen amistad y se desinhiben, algo que considera fundamental. "El tratamiento te anula mucho, ¿sabes? Te destruye física y moralmente. Y cuando llegas a un lugar donde ves que todo es alegría, que hay muchísimo entusiasmo, muchísimas ganas de trabajar por parte de la profesora, nosotras nos contagiamos. Es lo que interesa, no contagiarse de gripes, sino de alegría, de entusiasmo y de ganas de hacer cosas bonitas, nuevas y diferentes ", señala.

El tratamiento te destruye física y moralmente y, cuando llegas a un lugar donde todo es alegría, te contagias" Emilia Priegue Alumna del taller de teatro de la Asociación Española contra el Cáncer en A Coruña

Pilar, otra alumna, valora cómo las clases le permiten "jugar con mi cuerpo, con la ilusión de imaginación". Considera que todo es positivo, desde la vocalización hasta la creatividad de ponerse en un papel, porque le ayuda a evadirse: "Todo lo que tú puedas expresar con tu cuerpo, con tu imaginación, eso siempre favorece a la a la mente, estar más tranquilitas y evadirnos".

Durante las clases, aprenden a transmitir emociones con ejercicios prácticos como recitar estrofas de una canción de Mecano con distintos sentimientos. María Ramallo, coordinadora de la actividad, explica que el taller forma parte del programa Enrede, una iniciativa de ocio gratuita de la asociación, y es "una manera muy positiva de compartir experiencias".

Badius Teatro, el ejemplo de una vida dedicada a la comedia

El poder del teatro como motor de alegría también tiene un ejemplo en Badius Teatro de Baio, uno de los grupos aficionados más antiguos de Galicia con más de 40 años de historia. Su presidente y fundador, Ricardo Vigueret, explica que siempre se han inclinado por la comedia, adaptando incluso películas al terreno de lo cómico y recorriendo toda Galicia para llevar sus obras, una pasión que, como la de las alumnas del taller, "engancha".