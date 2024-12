El taxi de Any rivaliza en A Coruña con Abel Caballero: luces, bolas y hasta villancicos

Es imposible pasar por delante del taxi de Any y no mirar para él. Al vehículo 240 del transporte público de A Coruña no le falta de nada. En estas fechas, pegatinas de Papá Noel adornan todo el vehículo, en el capó tiene un gran espumillón azul y hasta un árbol y varias bolas coronan el techo, al lado del letrero que indica si está libre.

Su propietaria, Any, ha querido convertir su Prius de trabajo en una de verdadera atracción navideña. Ella es de origen rumano y en su país se celebra con mucha devoción la Navidad. Por eso, no pierde ocasión de decorar la que es... su empresa

El escaparate sobre ruedas

"A mí se me ocurrió de que soy empresa y como todas las empresas se decora soy escaparate ¿No? ¿Por qué no acercarlo también al taxi?", asegura. Cree que "tengo mis mismos derechos que el que tiene un escaparate" y actúa en consecuencia. No le falta ni el traje navideño, de color rojo y, por supuesto, gorro de Navidad. Cuando entra un cliente, no faltan los villancicos. Algunos rumanos, pero, por supuesto, la playlist también incluye el Burrito Sabanero de David Bisbal.

Su iniciativa ya está camino a ser una tradición colectiva. "La gente lo estáis esperando desde octubre, y me pregunta: Any, ¿Vas a hacer la decoración? Sí, este año también. ¿Y vas a repartir también el calendario?" Y, efectivamente, lo hace.

A cada cliente, Any regala un bombón, un calendario y una postal navideña con un deseo. Ella pide " que seamos todos iguales. Que por un trozo de de tierra no tenemos que pelear y matar gente", además, claro de "Feliz Navidad y Feliz Año" para todos.

una cabalgata paralela

Este año, además, su taxi será una especie de "coche escoba" de la cabalgata de Reyes. "Comparto, ayudada de tres reinas magas, sesenta kilos de caramelos en la cabalgata de los Reyes" Su ruta será paralela a la de Sus Majestades y "si va por Linares Rivas, yo paso por Federico Tapia media hora después cuando la gente va para casa". Difícil será no verla, desde luego, ni contagiarse del mejor espíritu navideño