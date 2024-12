La casa de Oleiros que acoge más de 400 Papa Noeles: "Una locura..."

Esta noche, Papa Noel se ha paseado por nuestras casas para dejar sus regalos de Navidad a los más pequeños y no tan pequeños pero hay una casa en Oleiros, un ayuntamiento del área de A Coruña, que acoge a más de 400 Papa Noeles. Es la casa de Fátima UcIeda que asegura que ella "no los cuenta pero que la gente que los cuenta dice que hay 400 o alguno más".

Fátima Úceda Papa Noeles en una de las estancias de una casa de Oleiros (A Coruña)

Fátima empezó coleccionando estas figuras después de que su marido le regalase el primero, en el año 75 y "ahí quedó la cosa, no compré más". "Cuando me quedé viuda, hace ya 23 años, me hacía gracia el personaje éste, simpatiquísimo, y empecé a comprar y me encontré con esta locura porque es una locura", explica. "Cogen toda la casa, como compre alguno más, me tengo que ir yo", añade.

Papa noeles

La mayoría son Papa Noeles coruñeses aunque cuenta con dos "portugueses grandes" y el último lo ha traído de Brujas, "de madera, chiquito" porque, lamenta, que en los últimos tiempos le cuesta encontrar estas figuras. "No hay casi Papa Noel. Como aquí todo es moda, ahora están de moda los elfos y los gnomos y otros animalitos".

Cuenta incluso con un Papa Noel que "perrea". "Es el que les encanta a los niños, yo no lo entiendo, pero todos como locos. Se lo pongo al final para que no se pongan nerviosos. Primero ven los demás porque hay muchos. Uno que se sube el sombrero y se lo quita, otro que toca el saxofón, otro que baila el hula hoop. Esos los he comprado por los niños porque es lo que les gusta, pero el que perrea ese es la mundial. Hasta niños de tres años, que a mí me impresiona que sepan lo que es", subraya.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Fátima Úceda Casa en Oleiros (A Coruña) que acoge más de 400 Papa Noeles

Y no compra cualquier Papa Noel, Fátima los elige con una serie de características como en un casting, "que sea grande, que tenga la cara regordeta y con la nariz de botón". Lo hace en tiendas donde puedo verlos, "me gusta ver las tiendas de adornos de Navidad y voy a las tiendas y si veo alguno que me encaja, pues para adentro"

FINES SOLIDARIOS

La casa de Fátima se puede visitar estos días, hasta el 5 de enero, de cinco a ocho de la tarde, todos los días, incluido los festivos. ¿Por qué hace esto Fátima? Esta vecina de Oleiros apunta que es voluntaria de Cáritas en Santa Cruz y se le ocurrió junto al presidente de Cáritas de la localidad y el párroco de Santa Cruz, José Carlos Alonso Seoane hacer estas visitas para que la gente que acuda a ver la casa de Fátima deje "algún donativo o algo de comida no perecedera" para ayudar a quién lo necesite.

Fátima asegura que hay "tanta necesidad". El pasado miércoles, señala, dieron de comer a unas 90 familias en una comida especial de Navidad. "Hay que vivir eso para verlo", destaca. Este es el tercer año que abre las puertas de su casa a la solidaridad. Los dos primeros, reconoce, que le "dio resultado".

Aunque no sabe cuánta gente se ha pasado ya por su casa desde que abrió nuevamente sus puertas el pasado 9 de diciembre, sí sabe que han pasado por allí más de 50 niños. ¿Por qué lo sabe? "Porque les doy chocolatines, tenía un montón y ayer tuve que ir a comprar más" por lo que controla cuantos niños la han visitado por el número de chocolatinas que ha regalado. "Yo animo a que la gente venga, porque cuanta más gente venga, más recogeremos para ayudar. Hacemos todos labor solidaria", concluye.

La casa de Fátima se ubica en la avenida Ramón Núñez Montero, 31, en Oleiros, A Coruña.