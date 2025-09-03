Sube el precio del alquiler en A Coruña el primer mes de aplicación de la zona tensionada

A Coruña ha cumplido un mes siendo, oficialmente, zona tensionada para el alquiler. La declaración entró en vigor el 29 de julio, pero, de momento, los efectos de la medida no se han hecho notar en el mercado de alquiler.

Es al menos lo que se deduce de los datos del Observatorio de Vivienda, actualizados a 31 de agosto. El número de fianzas depositadas ante el IGVS durante este mes se ha reducido ligeramente y ronda las 5.900, pero el precio del alquiler se ha incrementado de la media de 724 euros mensuales de julio hasta casi 730 euros al término de agosto, si se suma la cuantía de todos los depósitos que constan al organismo autonómico ese mes.

En prácticamente todos los distritos de A Coruña ha habido contratos de alquiler más caros, excepto en el 15003 y el 15004. En siete de los códigos postales hay menos fianzas respecto al mes anterior.

La falta de desarrollo normativo

El precio de la vivienda parece, de momento, independiente a lo que dice el BOE. Más allá de la falta de tiempo para que se noten las renovaciones de alquileres, una de las razones es porque, más allá de la mera declaración de zona tensionada, no hay ninguna medida de control que se haya implantado para que se cumplan, ni régimen sancionador ni vigilancia. El Ayuntamiento de A Coruña, impulsor de la zona tensionada, apela ahora a la Xunta de Galicia para desarrollar, según la alcaldesa, Inés Rey, una ley autonómica que establezca las multas a quien incumpla los topes de precios de alquiler establecidos en la legislación.

Rey apela a la actuación en otras comunidades como Navarra, Cataluña o el País Vasco e incide en que “la ley estatal lo que hace es delegar en las comunidades autónomas el desarrollo de la ley, precisamente para poder sancionar, pero también para que esas medidas que se toman en relación al mercado tensionado sean efectivas”. Reconoce que “si no tenemos un marco legal para poder aplicar, si no tenemos un reglamento sancionador y si no tenemos herramientas jurídicas para poder ponerlo en marcha” la zona tensionada en A Coruña “quedará en una mera declaración” por lo que “el compromiso de las administraciones públicas es clave”.

¿QUÉ IMPLICA la DECLARACIÓN como zona tensionada?

La declaración de zona del mercado residencial tensionado permite varias medidas:

Poner tope a los alquileres en zonas donde los incrementos de años anteriores hayan sido desproporcionados.

Se limitan los precios de los nuevos contratos de arrendamiento, que tendrán que "estar ajustados al precio del contrato anterior"

Incluye bonificaciones fiscales para los propietarios que rebajen la mensualidad a sus inquilinos. Aquellos que bajen los precios un 5 % respecto a los que tenían establecidos podrán beneficiarse de un 90 % de reducción en la tributación de los rendimientos del alquiler.

Se establece un índice de precios para el alquiler que "todos aquellos grandes tenedores de vivienda están obligados" a seguir en sus contratos. En el caso de A Coruña son aquellas personas titulares de más de diez inmuebles urbanos y deberán ajustarse al índice de referencia

La declaración también obliga a que las administraciones ejecuten un plan de medidas para incrementar la oferta de alquiler- En el plazo de tres años la situación de alza de precios pueda ser revertida.