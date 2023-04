La Ruta Picasso de A Coruña llevó por momentos a Málaga

Un sabotaje en la Ruta Picasso de A Coruña llevó por momentos a que las señales llevasen al visitante a Málaga. Alguien colocó pegatinas falsas en los carteles que indican en la ciudad los puntos clave en la estancia del pintor en la ciudad gallega y la ruta reseñada era la de la ciudad andaluza.

Los adhesivos, unos códigos QR, se colocaron encima de los que puso el consorcio de Turismo en varios enclaves históricos de la ciudad. Como mínimo, aparecieron en dos de los ocho puntos que recoge el itinerario propuesto en la Ruta. Al pinchar en ellos, se accedía. efectivamente, a un itinerario relacionado con el pintor, pero en Málaga.

"Fantástica campaña de Turismo de Málaga en A Coruña", decía en redes sociales Antonio. Mostraba su surpresa después de pasar por la Plaza de Pontevedra y comprobar cómo, al escanearlo con el móvil, el código QR del panel llevaba a una URL del servicio turístico malacitano.

A primera hora de la tarde, las indicaciones en este punto y en otros como el Cementerio de San Amaro o la Casa-Museo del pintor eran ya las correctas pero todavía permanecía una pegatina falsa en el local de la Calle Real en el que Picasso realizó su primera exposición. El Ayuntamiento de A Coruña está retirando las pegatinas, cuya autoría se desconoce.

Es la segunda vez en el mes que surge la polémica respecto a esta Ruta Picasso. Hace unas semanas, el BNG denunció que los códigos QR llevaban a una página web desactivada. En un vídeo publicado el 3 de abril, dos de sus integrantes intentaban, sin éxito, acceder a la Ruta a través del cartel colocado en la calle Real y censuraban el desinterés municipal por la cuestión, justo cuando se celebra el50 aniversario de la muerte del pintor.

Esta mañá. Número 92 da Rúa Real. Un lugar picassiano na nosa cidade. @Avia_Veira e @MercedesQueixas queren activar o código QR deste punto da Ruta Picasso (lembremos: estamos no 50 aniversario do pasamento do xenial artista) e acontece isto!!