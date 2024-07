Ruta N-VI: la ruta 66 española gana cada vez más adeptos

609 kilómetros exactamente separan A Coruña de Madrid. Esa es la distancia que recorremos por la N-VI. Hace cuatro años, Xosé Ramón Nóvoa junto con Silvia Vázquez vieron que esta vía podía ser nuestra particular ruta 66 española y, de ahí, nació lo que hoy conocemos como la Ruta N-VI. Una ruta que, según Nóvoa, director y cofundador de esta iniciativa, va "progresando adecuadamente. La gente la va conociendo cada vez más y va funcionando".

La ruta discurre desde el kilómetro cero de la Puerta del Sol, de donde salen las principales carreteras radiales del país, hasta A Coruña "hasta la Torre de Hércules, hasta el océano Atlántico". Una ruta que pretende emular rutas tan conocidas como la Ruta 66.

Las personas que hacen esta ruta se mueven en un 60% en moto. Son moteros de todo tipo, motos más grandes, más pequeñas, incluso, "gente en Vespa". El 30% lo hace en coche y un 10% en autocaravana y en bicicleta. "Ha venido alguna gente un poco loca, que lo hacen en bicicleta", subraya Nóvoa.

Para acreditar nuestro paso por la Ruta N-VI, en junio del año pasado se creó un pasaporte. Una credencial que se va sellando. Hay 30 puntos de sellado a lo largo de los seiscientos kilómetros de ruta "en museos, restaurantes, bueno, todo tipo de lugares que te vas encontrando que son significativos". Por ejemplo, Nóvoa apunta a un restaurante "cerca de Astorga que tiene más de cien años, pegado al lado de la carretera, y que siempre ha sido un hogar de viajeros. Tienes museos de todo tipo como el museo de la Automoción en Arteixo".

Al acabar la ruta, si se consiguen 10 sellos o más, los impulsores de esta ruta conceden un diploma de rutero y, destaca el director de la ruta N-VI, "no te puedes imaginar lo que hace la gente por conseguirlo, la gente quiere su medalla". "Nos contactan por correo o por teléfono y nos dicen: oye, he llegado, ya tengo mis sellos, os mando una foto, lo he conseguido y nosotros automáticamente les mandamos su diploma". La organización cuenta con un "diploma de persona" pero también con "diploma de mascotas" que reconoce Nóvoa "ya tenemos algunas que también han hecho la ruta". El balance de este primer año se cerró con la entrega de más de 5.000 pasaportes, consiguiendo 250 viajeros su diploma.

Pasaporte verde

Este año se acaba de dar un paso más, una "vuelta de tuerca" y se acaba de presentar el pasaporte verde. "No todos vienen en vehículos híbridos ni eléctricos ni en bicicleta, entonces, está claro que a lo largo de esos 600 kilómetros tú lo que haces es dejar una cierta huella de carbono". El pasaporte verde compensa esa huella de carbono que produce cada vehículo en ruta, aplicándolo a un proyecto medioambiental en colaboración con la Reserva de la Biosfera de As Mariñas coruñesas que se presentará en el último trimestre de este año.

El pasaporte incrementa su precio en un 15% y ese dinero se invierte en un proyecto medioambiental que beneficia al territorio a nivel local. Se convierte así en la primera ruta por carretera en España que compensa las emisiones de CO2. "Somos pioneros en eso". Lo que se busca, en definitiva, es hacer "conversos ecológicos" a toda la gente que venga en ruta.

Por lo tanto, las personas que soliciten su Pasaporte Verde deberán abonar una cuantía variable en función del tipo de vehículo en el cual hagan la ruta. En base a esto, las tarifas quedan fijadas del siguiente modo:

Coche: 5,95 euros (Pasaporte + 1 euro compensación CO2)

Coche Híbrido: 5,55 euros (Pasaporte + 0,60 euros compensación CO2)

Moto: 5,65 euros (Pasaporte +0,70 euros compensación CO2)

Autocaravana/ Camper: 6,35 euros (Pasaporte + 1,40 euro compensación CO2)

El presidente de la Reserva, José Antonio Santiso, ha señalado las potencialidades turísticas de la Ruta N-VI refiriéndose a la misma como "una opción para desestacionalizar el turismo dándole una segunda vida a la N-VI". También ha destacado que el Pasaporte Verde "contribuirá a que los viajeros puedan ser partícipes, a través de un pequeño suplemento, de los proyectos con los que queremos seguir mejorando el territorio de la Reserva".

Retos

Uno de los principales retos de cara al futuro es atraer turistas internacionales. Ya han llegado los primeros turistas ingleses pero la idea es "ir a más". Hay mucho turismo de autocaravana, de furgonetas en Alemania, Francia y Portugal. "Queremos hacer que esa gente venga haciendo la ruta, o sea, que por delante queda un trabajo inmenso".