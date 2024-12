El ritual que les queda a dos placeras jubiladas de A Coruña después de décadas de trabajo: "Estabas acostumbrada"

Se llaman Estrella, Esther, Amelia, Dorinda y Serafina. Su historia va paralela a la de la propia ciudad. de A Coruña. Además de mujeres, fueron en algún momento compañeras. Eran placeras en el mercado de Elviña, y su actividad fue sumando años al mismo tiempo que cambiaba la sociedad, la clientela, la forma de vender o el propio mercado.

Este sábado, 7 de diciembre, estas seis mujeres vuelven al mercado, pero ya jubiladas. Porque son las encargadas de pulsar el botón de encendido del alumbrado navideño en la plaza de abastos que marcó buena parte de su vida.

Cualquier tiempo pasado... fue distinto

En COPE Coruña hablaban dos de ellas, Estrella Rodríguez, de la panadería Estrella, y Dori Rocha, dueña de la frutería que mantiene su nombre. Han repasado cómo cambió el negocio y el propio trabajo, que sigue siendo muy sacrificado. Aunque cuando trabajaban llegaban a hacer jornadas de 8h "a las tantas de la tarde", no son de las que opinan que fueran tiempos mejores.

Aunque en sus tiempos la clientela era más fiel, “ahora hay más gente que antes”, cree Estrella. Ambas defienden que el mercado era “pionero” y tenía muy buen producto: “Teníamos frutas tropicales y de importación”, recuerda Dori, que incide en que el trabajo "era más esclavo". Les queda una costumbre desde que trabajaban, y es levantarse temprano. "Estabas acostumbrada y sigues levantándote temprano", reconoce la panadera.

Del belén navideño a luces por todas partes

En el momento en el que trabajaban, también decoraban los puestos, de forma “más artesanal”, y en vez de las luces “que ahora están en todos lados” había un Belén. "Hicimos uno impresionante", dice Dori, que todavía presume: “Yo gané un premio al mejor mercado, al mejor puesto decorado. Hice como una cabaña dentro de mi puesto”, comenta.

No fue todo plácido el tiempo en el que trabajaron, porque vivieron la mudanza del antiguo al nuevo mercado, una “etapa dura porque había quien quería la obra y quien no”. Recuerdan que hubo incluso quien quiso “quedarse a dormir en el mercado”. Afortunadamente, el tiempo dio la razón a los pacientes y el cambio, a su juicio, “fue un acierto”, entre otras cuestiones, por unificar todos los puestos en una sola planta.

Los consejos de la madre jubilada

Ahora están jubiladas, pero su nombre sigue en el mercado, gracias a los familiares que se han hecho cargo del negocio. Como jubiladas, ¿les dan consejos a sus hijos? Confían plenamente, comenta Estrella: “Ya tienen su manera de pensar y son otros tiempos, quizás. Y a lo mejor nosotros estamos anticuadas, no lo sé. Pero sí, algún consejo le damos, ¿eh? Oye, haz así, y dice, no, no, mamá. Yo lo hago a mi manera”.

Ambas coinciden en que el relevo vale mucho: “Están puestos en las redes sociales, ellos están en la clientela joven, ha traído a mucha clientela más joven y la verdad es que lo están haciendo genial”, afirma Dori.