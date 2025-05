Reguero de robos en A Coruña en una noche movidita: "A un paso de que te quiten las gafas de la cara..."

Coruña - Publicado el 05 may 2025, 15:50

Noche movida en A Coruña. Un hombre, que ya ha sido detenido, fue dejando un reguero de incidentes hasta que la Policía Nacional lo apresaba en la calle Barcelona. Por el momento, se sabe que actuó en la cristalería Siucon Dacha de la avenida de Os Mallos y en la óptica Sánchez Rubal de la calle Juan Flórez. En la cristalería rompió la luna del escaparate para acceder al interior. Fueron más los daños que el botín que se llevó.

Y el mismo modus operandi en la óptica. Aquí también rompió la luna del escaparate y se llevó varias gafas que estaban en exposición. El propietario, el óptico Manuel Sánchez Rubal, relata que "a las cinco y media de la mañana recibí una llamada de la central de alarmas que tenemos contratada, que había una persona dentro del establecimiento corriendo". Tras esta llamada al propietario, avisaron a la policía.

Cuando Manuel llegó a su local, la policía ya se encontraba en su interior. Vio que el presunto ladrón había violentado la puerta y rotó el cristal de entrada. Este óptico coruñés apunta que no sabe cuántas gafas se llevó pero "un máximo de diez, calculo, como mucho". Fueron aquí también más los destrozos que el botín que se llevó.

destrozos

Manuel subraya que "que te llamen a las cinco y media de la mañana ya no es plato de agrado de nadie, pero, después, tenemos que dar parte al seguro, tiene que venir una persona a colocar una puerta provisional hasta que se haga el trozo de cristal, que es un trozo hecho a medida con un espesor especial. El daño que nos causa es mucho mayor: por la rotura de la puerta, por la intranquilidad, por el papeleo que tienes que resolver, poner la denuncia, todo..."

Manuel todavía no ha acudido a poner la denuncia ante la policía. Al haber detenido al presunto autor de estos hechos, los agentes han recuperado también los objetos sustraídos aunque Manuel reconoce que no sabe "si nos las van a dar o no" porque, en otras ocasiones, las han utilizado como pruebas.

REFLEXIÓN SOBRE MERCADILLOS

Sánchez Rubal critica, además, las compras en mercadillos callejeros porque asegura que se está favoreciendo la proliferación de robos cuyos objetos pueden ir a parar a estos puestos. Y no sólo eso. Señala que "no tienes ningún tipo de garantía de lo que estás comprando y no paga impuestos como pagamos las personas que estamos en el sistema. Es un fraude para todo el mundo".

Manuel afirma que lo que no acaba de entender es "cómo todavía veo gente comprando, porque hay muchas veces que creemos que estamos ayudando a esa pobre persona que está allí, pobrecito, sentado en el suelo, vendiendo en una manta, pero hay que darse cuenta que no es esa persona, es lo que hay detrás de esa persona, que es una organización mafiosa o lo que sea, que están ganando millones de euros con este sistema y nosotros seguimos parándonos y comprando a estas personas porque, supuestamente, nos ahorramos un dinero".

Destaca que esto va a ir a más y "el día de mañana te lo van a hacer a ti, que vayas por la calle y te quiten las gafas de la cara, estamos a un paso". Por eso, cree, que habría que centrarse en crear conciencia de que no se compre en los mercadillos "que no te pueden dar un respaldo legal" ni en las plataformas de Internet "donde te compras gafas que te dicen que valen unos 30 euros, unas Gucci, cuando las Gucci valen trescientos y pico euros. Bueno, pues estás contribuyendo a un delito".

"A mí lo que me duele es eso, que esta gente viene a robar gafas porque tienen salida a través de los mercadillos", concluye.

Al detenido se le acusa, por el momento, de dos robos con violencia, aunque el atestado sigue abierto. No se descarta que haya más establecimientos afectados.