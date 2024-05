Ella se llama Andrea Vázquez, tiene 23 años, es de la localidad coruñesa de Cambre. Acaba de graduarse en Medicina en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) tras seis años de carrera que ha terminado con una edad inferior a sus compañeros.

Vocación de traumatóloga

Cuenta que de pequeña quería ser lo mismo que muchas niñas y niños. es decir, "actriz o veterinaria". Pero le gusta mucho el deporte y Conforme pasó el tiempo, lo tuvo claro: lo suyo era la Medicina. Más en concreto, la Traumatología porque "siempre me gustó mucho el tema de las lesione como "lesiones musculares, tendinosis y tal".

De hecho, parte de las prácticas de la carrera ya las hizo en Traumatología y salió "contentísima". Estuvo cinco semanas en el lugar en el que le encantaría trabajar: el hospital de A Coruña. "Yo estuve sobre todo en la unidad de cadera y de rodilla y lo que más hacíamos era ir a quirófano", cuenta. Celebra que "me dejaron hacer un montón de cosas, me vi muy cómoda, me gustó mucho" y las prácticas solo reforzaron su decisión. "Ya me dijeron, para el año te esperamos aquí".

El MIR, fuera de Galicia

Hace unos días, vivió un "torbellino de emociones" en el salón de actos que certificaba el fin de una etapa. Ahora, en junio irá a Oviedo a preparar el MIR con algunos compañeros en una academia que es "más estricta con el tema de clases y ofrece más horas de clase en lugar de estudiar tú por tu cuenta". Además, confiesa, "me apetecía irme de casa, un rato a vivir la experiencia y tal. Y coincide que que varios de mis amigos van allí".

Le esperan unos meses de mucho estudio para cumplir su sueño. Sabe que no será fácil porque solo hay dos plazas de Traumatología en el CHUAC, el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Y, si no es aquí, buscará en otro lugar, pero en la misma especialidad. Pero ella se prepara para la profesión con las pilas cargadas. Sabe que hay mucho desánimo en la profesión médica porque no siempre tienen las condiciones que merecen, pero también que nunca debe perder lo que le llevará a estar en ese camino duro: la vocación

Sabe que es una profesión "sacrificada" y que "al final no trabajas de ocho a tres y te vas a tu casa. Te llevas responsabilidades fuera también. Si una cirugía no se acabó a las las redes pues si te quedas hasta las cinco, hasta las siete o si tienes guardia luego". Pero reconoce que "si no te gusta no vas a ser feliz haciéndola". Y ella va con todas las ganas y la vocación en busca de su sueño como profesional sanitaria.

La más joven de su promoción



Con 23 años, Andrea es la alumna más joven en graduarse en la última promoción de Medicina de Galicia. La razón es simple: Andrea tiene altas capacidades.

Ya desde pequeña lo detectaron, y su padres y familia decidieron que la mejor opción era adelantarla un curso. Esta acostumbrada a vivir un año por delante de lo que le corresponde: "Todos los de mi clase son del 2000 o hay alguno del 99, 98... pero claro, 2001 solo estoy yo. Llevo criándome con gente del 2000 prácticamente toda mi vida y y de hecho la mayoría mis amigos son de esa edad", afirma, al tiempo que se siente "una más, como quien dice".

En la carrera, se encontró entre los mejores expedientes de Galicia y no se sintió diferente que el resto de compañeros. Siempre fue muy aplicada en el colegio y en el instituto y no le cuesta estudiar pero las altas capacidades no implican automáticamente notas excelentes. "No es que seamos más listos o que sepamos más cosas sino que al final tenemos más facilidad para aprenderlas", resume. incluso en la carrera, Andrea reconoce: "he suspendido esas asignaturas y no pasa absolutamente nada y no pasa absolutamente nada. En general fui curso por año y la fui sacando"