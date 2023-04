El puerto de A Coruña trabaja para convertirse en punto de embarque de cruceros

La Autoridad Portuaria trabaja, en colaboración con la consignataria Rubine e Hijos y con el conocimiento del ayuntamiento, para conseguir que A Coruña sea puerto de embarque de cruceros. ¿Qué significa esto? ¿Qué beneficios tendría para la ciudad?. Según el responsable de la terminal de cruceros y de la consignataria Rubine e Hijos, Luis del Moral, esto quiere decir que habrá, por ejemplo, 1.000 pasajeros que desembarquen en la ciudad y otros 1.000 nuevos que se subirán al buque. Por lo que será necesario contar con más hoteles "tanto para el día anterior como para el día posterior". También tendrán que venir más aviones y no sólo los de las líneas regulares porque, asegura del Moral, "1.000 personas no las metes en un avión".

Hasta el momento este es el "mejor" año para el puerto de A Coruña en número de cruceros con una previsión de 143 anunciados. "Puede haber alguna modificación tanto para arriba como para abajo. La huelga de autobuses les puede afectar". A pesar de esta recuperación y de que lo peor de la pandemia ya ha pasado, algunos barcos mantienen los "protocolos y hay compañías que no les gusta que se suba a bordo", añade del Moral.

Reconoce que en la llegada de cruceros "siempre hay problemas. Eres su contacto en tierra y tienes que solventar cualquier cosa que pueda pasar en el barco".Asegura que los buques demandan "todo, cualquier cosa". Entre lo peor, cuando piden asistencia médica. Dos pasajeros de dos cruceros permanecen hospitalizados en nuestra ciudad, uno de ellos por una caída y el otro por covid.

Asegura que el mito de que todo el mundo se va de excursión "no es verdad". Sólo se van entre el 12-13% del total del pasaje. A Santiago el 3% porque "es la excursión más cara", unos 100 euros, y "la gente no tiene tanto dinero para pagar un extra". Y aunque veamos 20 autobuses esperando a un crucero de 3000-4000 pasajeros, sólo se irían unos 600. "Es muy poquito" afirma el responsable de la consignataria Rubine e Hijos. Respecto al beneficio económico que estas visitas dejan en la ciudad se calcula que unos 50 euros persona/día. Este año recibiremos en total a unas 400.000 personas por lo que el beneficio alcanzaría unos 20 millones de euros.

Para el 2024 se batirá otro récord. Se esperan unos 180 barcos, ya en el "límite" de capacidad del puerto. "Hay muchos días que habrá tres barcos en el puerto pero ya no hay más capacidad porque, cada vez, los barcos son más grandes y si estamos de moda no tenemos más líneas de atraque", explica del Moral. "Si coinciden más en el mismo día tendremos que decir no porque no hay posibilidad de meterlos".

Subraya que el secreto de que las compañías quieran ahora venir a A Coruña es hacerles ver que "eres un enamorado de A Coruña, que piensen que venir aquí es lo mejor que les va a pasar"