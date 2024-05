Preocupación en Sada (A Coruña) por una oleada de robos continuos

Los empresarios de hostelería y comerciantes de Sada están muy "preocupados" por una oleada de robos continuos que están sufriendo en sus locales. Puri Costas es una de las afectadas por robos en su restaurante. Apunta a que detrás de estos casos estaría "una persona que creemos que es del pueblo y que nos está empezando a robar todos los días". Su modus operandi "te rompe la ventana, fuerza la caja, coge el dinero y se va". Y no sólo estos días, Puri cree que es la misma persona que le entró en su local en 2015 "dos veces en una semana".

Otro de los afectados es Alberto García, propietario de Muelle 33 y vicepresidente de la asociación de empresarios de hostelería de Sada. Reconoce que todo el mundo sabe quién está detrás de estos robos, "es un secreto a voces" y asegura que este individuo ha vuelto a las andadas tras salir de la cárcel. "A veces las alarmas suenan, otras no pero aunque suenen el robo ya está hecho". Puri asegura que hay imágenes de los robos en las cámaras de seguridad "se ve perfectamente, se supone perfectamente que es él pero hasta que lo cojas in fraganti no hay nada que hacer".

Pero no sólo roba sino que causa importantes destrozos en los locales. "Me ha destrozado más porque me destrozó una puerta y una ventana y después el dinero lo cogió de la caja unos 400 euros y pico y se fue" dice Puri. Reconoce, sin embargo, que lo peor es el "daño psicológico" porque desde el día del robo en su local está "sin dormir. Pongo el móvil con un soporte en la mesilla y estoy mirando toda la noche para la cámara. Tomo una pastilla para dormir y aun así no duermo. Toqueo, despierto, miro el móvil, toqueo...No duermo porque quiero cogerlo".

Puri ha recurrido incluso a las redes sociales para pedir ayuda ante esta situación de inseguridad que se vive en la localidad. Colgaba este vídeo en Tik Tok

Piden más presencia policial aunque, según explica Alberto García, el gobierno local intenta incrementar la plantilla de la policía local pero se está encontrando con problemas "legales". "Pedimos protección, necesitamos protección, queremos que sea lo antes posible" claman los hosteleros. "Queremos que sea lo antes posible, que aumenten esa celeridad, que tomen cartas en el asunto porque, claro, ya las cosas no están para tirar cohetes y aún encima si tenemos dificultades externas pues se nos complica mucho independientemente del peligro que esto conlleva", añade Alberto García.

La asociación de empresarios de hostelería de Sada ha hecho un llamamiento "enérgico" a las autoridades locales, a través de un comunicado, para que actúen con "determinación y diligencia" en la resolución de esta "preocupante y alarmante" situación. Se muestran dispuestos a colaborar "activamente en la búsqueda de soluciones efectivas que salvaguarden el bienestar de nuestra comunidad empresarial y de todos los habitantes de Sada".