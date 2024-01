Pepe Varela: 71 años retratando la vida de los coruñeses

Pepe Varela tiene 87 años y su vida fue, es y será la fotografía. Comenzó a trabajar con tan sólo 16 años en el estudio de "Foto Lamela". Nueve años después, con 25, pasó a trabajar en el famoso estudio coruñés de la calle Real "Foto Blanco" hasta su jubilación. A lo largo de su trayectoria profesional, Pepe tuvo la oportunidad de fotografiar a grandes personajes de la política o la cultura como a cuatro Premios Nobel: "Severo Ochoa, Saramago, Rigoberta Menchu y Camilo José Cela, el más célebre".

¿Cuántas fotografías ha realizado Pepe Varela a lo largo de toda su vida profesional? Pues asegura que es "dificilísimo" de saber. Llegó a calcular cuántas bodas hizo y llegó a la conclusión de que hizo sobre " tres, tres y mil pico de parejas que fotografié yo, algunos incluso dos veces, ja"

Afirma que la fotografía le da "muchísima satisfacción, aparte de trabajar, es mi vida, mi forma de vivir. Aparte de todo eso, me ofreció muchas cosas porque conocí a mucha gente, aprendí muchas cosas, la verdad, es que me dió mucho, yo estoy agradecidísimo. Si tuviera que empezar otra vez repetía lo mismo", añade. Apunta que la fotografía ha cambiado mucho desde que él comenzó a trabajar "componíamos el revelador, hacíamos los químicos nosotros". No había ni de lejos la tecnología actual. Pero subraya que ni lo de antes ni lo de ahora, Pepe prefiere una "mezcla" entre la fotografía primitiva y la actual. La de antes era "muy artística", reconoce, pero se perdía "mucho tiempo" y ahora todo es "facilísimo" con el "auto focus y todo esto". "Ahora hay gente que no se dedica a la fotografía que hace unas fotos, una maravilla, con los móviles que hay ahora eso es increíble. Me gusta el progreso y me gusta lo primitivo", concluye.

Ahora, a pesar de estar jubilado continúa colaborando con distintas entidades y asociaciones. Fruto de estas colaboraciones se puede ver en el centro comercial de Los Rosales la última de sus exposiciones: una muestra sobre la Ruta de los Faros. Se trata de 53 fotografías, en color, en las que se muestran imágenes del Camino a través de la Costa da Morte, entre A Coruña y Finisterre. Senderistas y caminantes acompañan distintos parajes que nos enseñan toda la grandeza de estos paisajes y la costa gallega. Todo un testimonio de un camino de luz que nos permite descubrir lugares y escenarios desde el punto personal del fotógrafo de la muestra.

Para realizar las fotografías utilizó teleobjetivo para no tener que acercarse mucho a las zonas porque asegura que el Camino de los Faros es "tremendo, durísimo, porque es por medio de los tojos del monte. Es un sacrificio, una cosa salvaje". De hecho, en una de las fotografías que realizó se puede ver a una peregrina a la que le llegaban los tojos a la cintura.

La exposición que se ha hecho en colaboración con la parroquia de Nuestra Señora de Los Rosales se puede visitar en el pasillo central de la planta baja del centro comercial de Los Rosales hasta el 29 de febrero.

A pesar de sus 87 años no es el único proyecto en el que trabaja este veterano fotógrafo coruñés. Pepe Varela quiere hacer otra exposición sobre el Camino del Norte. Él es de Sobrado dos Monxes y ya ha hablado con los monjes del monasterio de esta localidad pero le queda por hablar con el ayuntamiento para hacer allí una muestra sobre esta temática. También prepara otro proyecto sobre el Camino portugués. "Yo los caminos casi los tengo fotografiados todos", explica orgulloso. Y es que Pepe Varela es a sus 87 años un retratista de la vida muy activo.