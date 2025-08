Qué pasa cuando no acudes a una cita con el médico: "No se aprovecha"

La gestión de los centros de salud durante el verano enfrenta varios desafíos, como las vacaciones de los médicos y los cambios en la actividad asistencial. A esto se suma un dato que invita a la reflexión: cada día, los gallegos no acuden a 3.200 citas concertadas en atención primaria. Esta inasistencia implica que otra persona no pueda ser atendida si no se avisa con antelación, un hueco que, según Nuria de Castro Acuña, subdirectora médica de atención primaria en el área sanitaria de A Coruña-Cee, "al final no se aprovecha".

El absentismo, en cifras

En el área sanitaria de A Coruña-Cee, el porcentaje de inasistencia en enfermería y medicina de familia se sitúa en torno a un 2%, mientras que en pediatría asciende al 4,5%. En las consultas hospitalarias, el absentismo es aún mayor: entre un 9% y un 10% de los pacientes no acuden a sus primeras citas con el especialista, un porcentaje que baja al 7% en las consultas sucesivas.

Noela Bao Centro de Salud de Adormideras, A Coruña

Desde 2023 se ha observado un "ligero incremento" del absentismo, especialmente en las consultas pediátricas, donde ha subido cerca de un punto porcentual. En medicina de familia y enfermería, la cifra se mantiene prácticamente estable.

La solución: anular o modificar

Para atajar este problema, desde el área sanitaria insisten en la importancia de que los pacientes anulen o modifiquen sus citas si no pueden acudir. La aplicación Sergas Móbil permite realizar esta gestión de forma sencilla, liberando así el hueco para otra persona. "Lo ideal es que se utilicen estos sistemas que dan una mayor accesibilidad a las consultas y que el propio paciente lo puede gestionar", señala De Castro.

Pixabay Teléfono móvil

En caso de una necesidad médica urgente, la subdirectora médica recuerda que el sistema de gestión de la demanda en atención primaria garantiza que el paciente "siempre se va a ver", incluso si las agendas están cubiertas, asignándole una cita en el mismo día si es preciso. Además, recuerda que todos los puntos de atención continuada (PAC) y los centros de salud del área funcionan con normalidad durante el verano.