El Parque Ofimático recibe a sus primeros vecinos

El Parque Ofimático comienza por fin a ser un barrio. En las últimas horas entraron a vivir en sus casas las siete primeras familias en otros tantos pisos del edificio de la cooperativa Cofuncovi. Algunos llevaban once años esperando a este momento. “Parecía que no iba a llegar nunca, porque cada vez que estabas más cerca siempre surgía algún contratiempo más”, reconocía a COPE uno de ellos, José Ramón Mosquera. “Ahora queda la guerra particular de cada uno de mudanzas”, reconoció,

Tanto los integrantes de Cofuncovi, unos 70 propietarios, como los de la cooperativa A Carnocha, unos 25 son los primeros habitantes de esta zona anexa a Matogrande, que todavía sigue en construcción. Están contentos, aunque de momento no tengan ni contenedores en el ámbito.

El alcalde asegura que la recogida se garantizará cuando haya nuevo contrato. La tramitación está en su fase final, pero todavía no se ha adjudicado. “Con la nueva licitación está comprendido el Ofimático, con lo cual tendrán el mismo servicio que cualquier otro barrio”, dijo Xulio Ferreiro. Mientras, habla de soluciones provisionales. “Intentaremos buscar la solución para que los vecinos puedan depositar sus residuos cerca de casa y se les pase a recoger”, aseguró.

El Parque Ofimático sí tiene iluminación, unas 600 farolas y los viales completados y señalizados. La urbanización, con árboles, una gran plaza o carril bici, no comenzará, como mínimo, hasta 2021. La primer gran área comercial del barrio será un Lidl que se está construyendo en una de las parcelas.