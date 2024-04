La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Oleiros e investiga a otra vecina de la localidad como presuntos autores de más de una docena de robos y hurtos. Se les atribuyen nueve delitos contra el patrimonio y tres delitos de hurto de uso de vehículos. La investigación se inició a raíz de un robo en un local de hostelería en Santa Cristina, en febrero del año pasado. Entre los robos se encuentran los perpetrados en las iglesias de Liáns y Dorneda. El párroco de estos templos, José Carlos Alonso reconoce que el año pasado fue un "annus horribilis" porque sufrieron "robos en todas las iglesias".

En Dorneda sustrajeron "todo aquello que brillaba: candelabros, corazones de la Virgen, incensarios...y todo aquello que tenía valor, de metal, se lo llevaron". En Liáns no pudieron entrar porque empotraron un coche contra la iglesia pero como tenía "doble puerta: de metal y de madera quedó atrancado el coche en la segunda puerta". En Montrove, en la iglesia de San Pelayo donde "robaron absolutamente todo lo que tenía valor". De hecho, esta semana, apunta José Carlos Alonso, el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto bendecía el sagrario que "lo hemos repuesto con la colaboración de todos los vecinos, junto con cálices...y volver a situar al Señor en su casa que es el sagrario para que fuera un vecino más de Montrove".

En este caso, no saben todavía quién puede estar detrás.

Valor de lo sustraído y de los destrozos

En alguna iglesia superan los 5.000 euros el valor del material robado. En otras, los destrozos como una puerta de madera tiene "un valor cuantioso". La puerta "no fue destrozada pero sí tuvo que ser reparada y ya no encaja como antes". También quedó destrozada una columna de piedra en la que estaba el sagrario, las puertas de las tres iglesias "destrozadas", puertas interiores "que ya no ajustan". El párroco explica que "aún no hemos podido arreglar todas las puertas porque claro eso lleva dinero". Y es que, por ejemplo, han tardado "seis meses" en juntar dinero para comprar parte del material robado en uno de los templos o se ha podido comprar "un corazón de plata de la Virgen" porque "es costoso". Las colectas de las iglesias son "pequeñitas", subraya.

¿Tiene esperanza de recuperar algo de lo sustraído tras la detención de estos vecinos? El padre José Carlos Alonso reconoce que "esperanza tengo en Dios pero esperanza en recuperar esto tengo poca". Señala que, por experiencia, "esta gente cuando coge algo del valor, por mucho valor que tenga, lo malvende por cuatro euros para tener dinero inmediato. A saber dónde está esto". "Confiemos en que sí pero esperanza en Dios, insisto", añade.

Ha felicitado a la Guardia Civil por este operativo y les ha dado las gracias porque "dos personas ya no están robando en las calles".