Las noticias que marcaron 2024 en A Coruña

2024 tuvo un día más: 366 días en los que hubo más sombras que luces. Si hubo tres protagonistas en este 2024 sin duda fueron: la problemática de los narcopisos y las okupaciones, el conflicto de la basura y el juicio de Samuel Luiz.

Problemática de narcopisos y okupaciones

El 6 de febrero los vecinos y comerciantes de Monte Alto convocaron una cacerolada contra la inseguridad que pretendía recorrer el barrio partiendo de la plaza de San José. Pero en su recorrido se pararon ante un narcopiso en la calle Washington y la tensión fue subiendo rápidamente entre sartenes, ollas y gritos hasta que los vecinos echaron abajo la puerta de la vivienda. Y al final, consiguieron desalojar el inmueble.

Las autoridades tuvieron que hacer un llamamiento a la calma. La alcaldesa llegó a alertar del peligro de tomarse la justicia por su mano. Pero las protestas vecinales no habían hecho más que comenzar. No sólo en Monte Alto sino allí donde hubiera narcopisos como en O Ventorrillo donde decenas de vecinos se echaron a la calle para denunciar la inseguridad en el barrio. Lo hacían ante un local conflictivo en la calle Monasterio de Bergondo. Estaban también hartos del trapicheo de drogas que había en ese local. Aquí la diferencia es que no eran okupas sino alquilados, con los pagos al día. La protesta aquí también dio sus frutos y los inquilinos abandonaron el local.

Desde hace tres años unos vecinos de Os Mallos sufren las consecuencias de un narcopiso. La situación es insoportable. Terrorífica. Dentro hubo hasta un asesinato, y el trasiego de clientes es ya parte de una rutina diaria y nocturna que incluye peleas, ruido o gente que se droga y orina en zonas comunes. Los vecinos de ese edificio de la calle Vizcaya están desesperados. Se sienten solos e indefensos.

En la zona de Cuatro Caminos, los vecinos conviven con un toxicómano que ahora además trapichea. Es el propietario del piso por lo que no pueden desalojarlo pero tienen mucho miedo porque los que acuden al inmueble les amenazan.

Dicen que no hay mal que por bien no venga. Y aunque peligroso, un fuego fue el que finalmente terminó con años de okupación de todo un edificio de la ronda de Nelle 120. Okupas que protagonizaban día sí y día también incidentes en el barrio. Vecinos y comerciantes que convivieron con situaciones que fueron todo un infierno sin que nadie hiciese nada.

La otra cara de la moneda, la de los vecinos de O Martinete. Llevaban tantos años pidiéndolo que cuando se consiguió no lo podían creer. Los vecinos de O Martinete todavía se frotaban los ojos al comprobar que habían comenzado las obras para demoler el edificio que quedó a medio hacer en el medio de su barrio y que fue un foco de trapicheo, insalubridad y conflictivos okupas. Ahora, con el esqueleto derruido, miran adelante. Saben que no es fácil, pero quieren que el solar se convierta en un parque. Para ello han recogido más de mil firmas. El solar quedará libre el primer trimestre de 2025 y dejará 1.100 metros cuadrados libres.

JUICIO ASESINATO SAMUEL LUIZ

El 2024 fue también el año del juicio de Samuel Luiz, brutalmente asesinado la madrugada del 3 de julio de 2021. Durísimo fue escuchar a su padre, Max. Muy afectado, teniendo que parar por el llanto en numerosas ocasiones describió a su hijo como una persona excepcional. Asegura que siempre le aconsejó que se apartara de la violencia porque podía destruir a una familia como así fue con la suya propia.

Como una cacería brutal e inhumana definió la fiscal del caso, Olga Serrano, lo acontecido. Los cinco acusados participaron en un único ataque grupal, no en una pelea ni una batalla. Lo comparaba con la actuación de una manada de lobos que sale de caza. Todos pidieron perdón el último día de juicio.

Seis días después de la finalización del juicio llegaba el veredicto. Tres de los cinco acusados fueron declarados por un jurado popular culpables de asesinato con alevosía, uno de ser cómplice del asesinato y la única mujer acusada quedó absuelta. 2024 termina, sin embargo, sin que conozcamos las penas que cumplirán los condenados por el asesinato de Samuel Luiz.

CONFLICTO BASURA

2024 también lo hemos pasado con las calles de la ciudad convertidas en un gran contenedor de basura. El conflicto con el sindicato de Trabajadores de la Limpieza, STL, llenó de basura las calles de la ciudad. Primero, a principios de año, con una presunta huelga encubierta que los trabajadores negaron. Pero el punto álgido del conflicto llegó cuando comenzaba el verano, en plena fiesta de San Juan.

Los vecinos denunciaban mal olor y la presencia de gaviotas y ratas. Los vecinos de la calle Aurelio Aguirre alertaban del peligro de la acumulación de basura delante de una toma de gas. Denunciaban que una chispa podría provocar una tragedia. Se sentían impotentes y no sabían qué hacer con la basura.

Y en medio del paro, los vecinos denunciaban también que había quien aprovechando el caos dejaba muebles. Sucedió en zonas como el Orzán o la Sagrada Familia, donde llegaron a encontrar hasta cuartos de baño completos en medio de las bolsas de la basura acumuladas.

Con el calor, se intensificó el hedor y la concesionaria anunciaba que aceptaba las peticiones del comité de empresa si desconvocaban el paro y retiraban toda la basura acumulada por la ciudad. Pero los trabajadores lejos de amilanarse lanzaban un nuevo órdago: exigían que se retirasen los expedientes por bajo rendimiento.

Finalmente, el gobierno local decretaba la situación de emergencia sanitaria y Valoriza se encargaba de retirar la basura de las calles. La medida llegaba después de un mes con la basura acumulándose en las calles de la ciudad. Pero el conflicto entraba también en una segunda fase: la de contenedores incendiados con coches, fachadas y escaparates afectados por las llamas.

Pero si hubo un gran incendio fue en las instalaciones de la concesionaria Prezero. Un salvaje incendio afectó a seis camiones de la basura. Cuatro vehículos quedaron totalmente destrozados y dos se vieron afectados parcialmente. El fuego se iniciaba sobre las cuatro de la tarde de un lunes, 20 minutos después de que se fuesen los trabajadores de la planta, situada en Agrela. Fue justo el día en que la concesionaria de recogida retiró la vigilancia diurna. Se propagó muy rápido, debido al material con el que están hechos los camiones, fibra de vidrio.

El conflicto terminó también con el despido del líder del Sindicato de Trabajadores de Limpieza, Miguel Ángel Sánchez, pendiente de declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6. Sánchez está investigado como presunto cabecilla de una trama corrupta. Supuestamente, cobraba mordidas a personas en paro a cambio de empleos en los servicios de recogida de basura y limpieza viaria.

pelets

Empezamos el año con la llegada de pelets a las playas coruñesas procedentes de un buque que perdió un contenedor en alta mar en Portugal en diciembre de 2023 y que algunos quisieron comparar con la catástrofe del Prestige. Nada más lejos de la realidad. La problemática de los pelets duró el tiempo que tardaron en celebrarse elecciones autonómicas, es decir, poco más de un mes, del 4 de enero al 18 de febrero. Los pelets eran como diminutos granos de arroz, no tóxicos, que inundaron los arenales, sin mayores consecuencias que la acumulación de plástico. Una situación que llegó a afectar al sector pesquero. El 4 de marzo, la Xunta dio por cerrada la crisis de los pelets tras la retirada de casi 4 toneladas.

mariscadores ría de o burgo

Los mariscadores de la ría de O Burgo llevaban años luchando porque se dragase la ría y se eliminase la contaminación que había en el estuario. En el 2024 se hizo realidad ese dragado pero tras la finalización del mismo tuvieron que emprender otra lucha: la de que les mantuvieran las ayudas mientras la ría no volviese a ser productiva, algo que pasará en año y medio. Teresa es una de las 74 mariscadoras y mariscadores que se las prometían felices con el dragado. Pero lo que parecía una buena noticia se ha convertido en una espada de Damocles para su supervivencia. Ella como el resto lleva meses sin tener ningún tipo de ingreso. ¿Podrías sobrevivir en esta situación? Pues como dice Teresa sobrevivir en estas circunstancias es un milagro.

A principios de diciembre el gobierno aprobaba el pago de casi 400.000 euros a los mariscadores. Corresponde a los meses que duró la prórroga de los trabajos. El pago les pilló por sorpresa y es bienvenido, pero no resuelve el problema. Por eso, ya han decidido que no lo reclamarán con protestas: lo harán, directamente, en los juzgados.

protestas ganaderos

También salieron a pelear por lo suyo los ganaderos. A pie por Alfonso Molina hasta la delegación del Gobierno. Protestaban contra la subida de precios, entrada de productos de fuera de Europa…y una normativa comunitaria que cada vez les exige más papeleo.

llegada ave

El 2024 también nos trajo, por fin, la llegada de los trenes Avril en mayo y después los trenes low cost Avlo.Trenes que, en teoría, venían a acortar el tiempo del trayecto si no fuese por las numerosas incidencias y retrasos que acumularon desde que llegaron. De las últimas, el Avlo de las 16:16 que cubría la ruta A Coruña - Madrid el pasado 22 de diciembre. El tren se quedó parado y completamente a oscuras. Se vio humo saliendo de la vía y hubo confusión. La incidencia obligó a desalojar a los pasajeros, después de que uno de ellos rompiese una de las ventanillas ya que la mujer embarazada con la que estaba tenía dificultades para respirar.

El gran incremento de pasajeros obligaba a construir una estación provisional mientras se avanza en las obras de la intermodal. A 350 metros de la antigua se alza un espacio de 1200 metros cuadrados con tres andenes, dos de ellos desmontables. La nueva terminal se completará con un aparcamiento provisional de casi 100 plazas desde enero.

calle san andrés

El 2024 también nos dejaba el lavado de cara de una céntrica calle: San Andrés. Un 3 de abril comenzaban las obras. La Navidad venía con sorpresa de última hora. Reabría por completo la calle pero sólo para peatones. De momento se puede caminar por la zona central de esta plataforma única pero, una vez que terminen las obras, volverá el tráfico rodado, con la circulación de coches y buses. Sí, se podrá circular, pero no aparcar.

vecinos casas de franco

Los vecinos de las Casas de Franco cortaron en varias ocasiones la Ronda de Outeiro para decir No a las obras. Pero a la tercera reunión firmaron una entente cordiale. Tras meses de manifestaciones, caceroladas, reuniones y cartas se llegaba a un acuerdo para modificar el proyecto de humanización de esta zona. Se atienden así las principales reclamaciones de estos vecinos: calzada a cota 0, el cableado eléctrico va bajo tierra, habrá un espacio para carga y descarga para que paren taxis o ambulancias, entre otros, si es necesario, desaparición del parterre y de la pérgola que aseguraban favorecería la delincuencia.

adiós al asentamiento chabolista de a pasaxe

El 4 de abril fue un día histórico para la ciudad. Se derribaban las últimas chabolas de A Pasaxe. Se ponía fin así a casi cuatro décadas del último asentamiento chabolista de A Coruña.

Mantener y ampliar el espíritu marinero de As Xubias con nuevas zonas verdes, una senda costera y viviendas. Ese es el futuro del borde litoral entre Oza y A Pasaxe, cuya rehabilitación integral va a correr a cargo de un fondo de inversión europeo, Ginkgo Advisor. La empresa ha comprado o está en vías de adquirir varios terrenos de la zona, entre ellos el solar de los antiguos Astilleros Valiña en Oza. Es el momento de desarrollar toda esta franja litoral, después del desalojo del poblado chabolista de A Pasaxe o del derribo del histórico esqueleto de As Xubias. La intervención se realizará conforme a la reforma del plan general de 2022. El diseño lo comandará el prestigioso arquitecto británico David Chipperfield.

política

En lo político, hubo polémica por la reforma del piso del portavoz del gobierno local, José Manuel Lage Tuñas. Se cambió su uso de oficina a vivienda y se realizaron obras supuestamente sin la licencia pertinente. Lage compareció a petición propia en el pleno para explicar todo lo relacionado con este asunto. Se presentó como víctima de una cacería política y personal.

Inés Rey remodelaba su gobierno en junio. Además de las competencias de sus concejalías, cada uno de los ediles del gobierno será responsable de un distrito de la ciudad. Asegura, Inés Rey, que todo esto con el objetivo de ganar en eficacia y proximidad con los vecinos. Se abandonaban las superconcejalías.

Echaba a andar una nueva legislatura en Galicia. Se constituía el nuevo Parlamento, tras las elecciones del 18 de febrero con representación coruñesa como la del concejal, Roberto Rodríguez que entraba por primera vez en la Cámara gallega. Alfonso Rueda revalidaba la mayoría absoluta del PP, su primera mayoría absoluta como candidato.

Y en marzo dimitía el alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, forzado por el absoluto bloqueo administrativo del consistorio. Llevaban meses arrastrando graves problemas con pagos de facturas. El ayuntamiento acumulaba grandes deudas con empresas de servicios y personal municipal según el hasta ahora alcalde, por culpa de la interventora y la secretaria del concello. Patiño aseguró que esperaba que con su renuncia se resolviese esta cuestión. García Patiño llevaba desde 2015, como alcalde por el grupo independiente Unión Por Cambre. Le sustituyó su compañera María Pan. Pan era la responsable de Contratación con García Patiño y reconoció que faltó el diálogo.

Las deudas del municipio se tradujeron en falta de limpieza de los centros educativos. Hormigas campando a sus anchas, aseos sin limpiar y papeles por todas partes. Esto no pasaba en un país del tercer mundo. Era la situación de un centro escolar de Cambre. Desde el colegio de O Graxal pidieron soluciones. La falta de mantenimiento y limpieza fue tal que el alumnado tuvo que estudiar en una situación que rozaba la insalubridad. Y esto con niños que padecen asma y alergias.

GRAVES INCENDIOS

Varios incendios nos dejaron fallecidos. Una mujer de 98 años murió en un grave y virulento incendio ocurrido a principios de año en una casa unifamiliar de Aldea de Arriba, en la parroquia de Santa Marta de Babío, en Bergondo. Otros 4 miembros de la familia consiguieron salvar su vida saltando por una ventana. Fueron rescatados en el tejado. En la casa residían siete personas de la misma familia. Pero lo peor vino para la bisabuela. Falleció porque estaba encamada. Al parecer fue ella la que alertó al resto de ocupantes del humo. Los equipos de emergencias la encontraron sin vida en el interior del inmueble. El fuego se inició en la planta baja de la vivienda.

Un día después, en Oleiros, una mujer de 53 años, perdía la vida en otro incendio. La mujer fue encontrada muerta sobre la cama de su dormitorio. Vivía sola y parece ser que sufría depresión. Era de noche y fue su vecina, que estudiaba en ese momento, quién alertó del fuego.

EL TIEMPO

El tiempo también hizo de las suyas. En Valencia una DANA como nunca se había visto arrasó con todo y se llevó por delante la vida de más de 200 personas. Un caos absoluto. Una locura. Así describieron lo que se encontraron los primeros bomberos de A Coruña que se desplazaron a la zona cero. José Manuel fue uno de ellos. Trabajaron de sol a sol, por cuadrantes. Inspeccionaron garajes, revisaron coches y achicaron aguas que en algunos casos llegaron a los tres metros de altura. Reconocía que era difícil ceñirse solo a la tarea que se les encomendaba y que había zonas a las que ni siquiera podían llegar.

No fue ni de lejos lo de Valencia pero en Vimianzo sufrieron lo que se conoce como manga marina porque se inicia en el mar y pasa a tierra pero que podemos denominar tornado. La zona más afectada fue Sanfíns, en la parroquia de Cambeda.

polémicos eventos

Dos eventos culturales causaron polémica: la participación en el ciclo Poetas Dinversos de un condenado de ETA, Joseba Sarrionandia, que huyó de la cárcel y sólo regresó a España cuando sus delitos ya habían prescrito y un acto de ensalzamiento a Lenin en un centro cívico municipal. Desde la asociación de emprendedores Ascega remitían escritos para evitar lo que consideraban un nuevo bochorno para A Coruña.

PRESUNTA ESTAFA AGENCIA DE VIAJES

Y vaya disgusto se llevaron decenas de personas que compraron un viaje en una agencia de A Coruña. Migrantes que querían pasar la navidad con sus familias en sus países de origen. Contrataron el viaje, pagaron pero cuando fueron al aeropuerto no les dejaron subir al avión. Los billetes que tenían nunca se habían emitido. Hay al menos cien personas afectadas por esta venta que podría ser una estafa. El propietario de la agencia y su pareja han entrado en prisión por estos hechos

ASCENSO DEPOR

Dijo que volvía para devolver a su equipo al fútbol profesional y cumplió su promesa. El 12 de mayo un gol de falta de Lucas sirvió para que el Depor se impusiese al Barca B. Supuso el ascenso del Depor al fútbol profesional. Pero ni Lucas ni el resto de jugadores estuvieron solos. Casi 32.000 aficionados en Riazor y muchos más fuera arroparon al equipo en una nueva gesta del deportivismo que quiso soñar que después de cuatro años en el infierno el sueño de volver al fútbol profesional era posible.

mundial 2030

Y la alcaldesa de A Coruña se mostraba orgullosa de la ciudad tras confirmarse que será sede del Mundial de Futbol 2030. Inés Rey aseguraba que no fue fácil llegar hasta aquí pero que ahora tocaba remar todos juntos para que fuera un éxito.