Lo sabe hasta un niño de 11 años: lo que nunca debes hacer en Internet si no quieres que te timen

Es A Coruña una ciudad segura? Atendiendo a los datos en algunas cuestiones se ha mejorado en este primer trimestre de 2025. Según el ministerio del Interior, han bajado en la ciudad gallega robos con violencia e intimidación o hurtos, aunque se han incrementado los delitos contra la libertad sexual en un 21%. Pero a lo que más atienden las fuerzas de seguridad es a la ciberdelincuencia.

Este tipo de delitos por Internet. Timos, estafas, suplantaciones, subió un 30% los primeros tres meses del año. Y hay consejos para evitar sustos que sabe hasta un niño de 11 años. Al menos, estos niños.

Las redes sociales, mejor cuanto más mayores

Cerca de medio centenar de escolares de tres colegios de A Coruña han recibido este jueves sus carnés de ciberexpertos, después de que la Policía reforzase en clase su formación en cuestiones relacionadas con la web y las tecnologías online. Lo hicieron en un acto celebrado en el Fórum Metropolitano.

Son pequeños. Cursan 6º de Primaria, pero a nadie se le oculta que tienen acceso a la tablet, a la videoconsola o, algunos de ellos, hasta el móvil. Pedro nos confiesa que tiene Tiktok y desde que recibió esta formación, tiene más cuidado. Y es que en esta red social, "aparece gente haciendo cosas raras" a veces, comenta.

Los niños no somos la fuente de todos los problemas en Internet" Mafalda Estudiante de 6º de primaria del CEIP Ramón de la Sagra

Por su parte, Manuela tiene claro que, de momento, lo de las redes sociales no es para peques como ella. "No puedes tener redes sociales si eres menor de 14 años, no son necesarias y tienes que tener cuidado con las confianzas con amigos de Internet, porque no sabes quiénes son", nos dice.

Y una de las cosas que les dejan claro es que, en Internet, no todo es lo que parece. Xabi nos enseña, por ejemplo, lo que es el 'grooming'. Con este nombre, no hablamos precisamente de un superhéroe. "Gente que se hacía pasar por niños pequeños, tiene conversaciones con ellos y quedan con ellos", explica.

De una contraseña segura al timo de Netflix

Y sus consejos son los que nosotros podemos tener en cuenta. Por ejemplo, cómo guardar bien nuestra privacidad con contraseñas seguras. Noemí y Mafalda aplicaron lo que aprendieron en clase con sus padres y les dijeron "que tuviesen cuidado porque los niños no somos la fuente de todos los problemas en Internet". De hecho, enseñaron a su familia a tener contraseñas seguras, con "mayúsculas, minúsculas y números para sustituir letras". Y algo más: "¡símbolos!", exclaman al unísono.

Hugo, otro cíberexperto, advierte de un timo en el que es fácil caer. "Se hacen pasar por algo que tenemos, por ejemplo Netflix, avisan de que hay que renovar la suscripción" y los delincuentes nos llevan "a una página que es idéntica a la de Netflix" para pagar y hacerse con nuestro dinero.

Desde los colegios Ramón de la Sagra, Manuel Murguía y Salgado Torres nos llegan ejemplos, como estos, de buenas prácticas. Alberto Arias, delegado de participación ciudadana de la policía, resalta que esta formación de los niños de hoy será la seguridad de los adultos del mañana. "Se generan las competencias digitales que llevan a una ciudadanía digital competente, también en materia de seguridad", afirma ante los medios. Tiene claro que, con esta formación, "los niños y las niñas contribuyen a que los hogares sean muchos más seguros en ese aspecto".

Y precisamente la ciberseguridad es una de las cuestiones en las que más inciden Policía y Guardia Civil. La subdelegada del gobierno en A Coruña, María Rivas, recuerda que "cada vez utilizamos más las tecnologías y tenemos más dificultades en afrontar estos delitos". Por ello, a la especialización de Policía y Guardia Civil se unen acciones de sensibilización como esta.