Música clásica ao aire libre na Coruña: esta é a programación das Noites na Cidade Vella

A Fundación Luís Seoane da Coruña abrirá as súas portas este venres ao inicio da terceira edición do ciclo de concertos das 'Noites na Cidade Vella', unha iniciativa organizada pola Fundación Rogelio Groba que conta co apoio do Concello da Coruña e que, ata mediados de outubro, ofrecerá unha ampla programación de música de cámara, con nove actuacións abertas ao público.

concellos de setembro

Os concertos terán lugar entre esta fin de semana e o día 12 de outubro. O Ensemble Groba marcará o punto de partida este venres 13 (20.00 horas) e, xa o sábado 14, ás 20.00 horas, actuará o Trío Ravel, no auditorio da sede de Afundación. Dobrochna Banaszkiewicz, ao violín, Suzana Stefanović, ao violoncello, e Héctor Sánchez, ao piano, integran a formación.

Andy Perez Presentación de Noites na Cidade Vella

A vindeira semana, a programación arrancará o día 19 de setembro (20.30 horas), coa actuación do trío de cordas Concerto 1700 na igrexa das Capuchinas. O sábado 21 haberá unha dobre sesión na programación: a primeira, co Dúo Indigo, nun concerto familiar a catro mans, no Museo de Belas Artes, ás 12.00 horas; e xa ás 21.00 horas, a igrexa de Santa Lucía acollerá un concerto da Orquestra de Cámara Galega. O mes de setembro rematará co recital de piano de Nicolás Varela Irvine no paraninfo do reitorado da Universidade da Coruña, na Mestranza. Será o día 26, ás 20.00 horas.

concertos de outubro

Outubro comezará cun novo recital, o que interpretará o xoves 3 (20.00 horas) Maude Gratton, de clave, na Capitanía Xeral. Xa o día 6, domingo, David Finckel e Wu Han collerán o testigo de Gratton nun novo concerto de cello, violín e piano no Teatro Colón, ás 20.00 horas.

O peche do ciclo de concertos contará novamente coa Orquestra de Cámara Galega como protagonista, que actuará o sábado 12 de outubro na Cidade Vella. Concretamente, na igrexa dos Dominicos. Será ás 20.45 horas.

Cómpre lembrar que todos os concertos serán de balde, con entrada ata completar a capacidade prevista en cada un dos recintos.

música e patrimonio

O concelleiro de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, destacou hoxe "a importancia deste ciclo no calendario cultural da cidade", e puxo en valor a dobre vertente do programa, "que non só destaca pola súa calidade en termos musicais, senón que tamén contribúe a visibilizar o patrimonio histórico e arquitectónico da Coruña".

Na presentación desta terceira edición, que tivo lugar esta mañá no Palacio Municipal de María Pita, Castro estivo acompañado por Rogelio Groba Otero, director da Orquestra de Cámara Galega, e por Xosé Luis Penas, deputado provincial de Contratación, Patrimonio e Equipamento.