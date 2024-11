La mujer de un Guardia Civil de Betanzos, ante la situación de los agentes tras la DANA: "¿Por qué..."

Ellos fueron los primeros en llegar. Especialista del Grupo de Valencia de la Guardia Civil estuvieron en el centro de la catástrofe por la DANA desde el minuto uno, cuando ni máquinas ni otro tipos de medios eran capaces de llegar. Llegaron con la crecida del agua y se encontraron historias dramáticas como la de dos niños que perdieron a sus padres con todo preparado para evacuar.

Esta es una más de tantas historias tristes y trágicas pero historias que también nos hablan del valor, del sacrificio de las fuerzas de seguridad. María vive en Betanzos, es mujer de Guardia Civil y portavoz en Galicia de la asociación Nuestro Corazón por Bandera y quiere poner en valor la labor de los agentes.

Al igual que toda la sociedad se muestra "consternada" por la tragedia pero considera que ha sido "más duro" para todos los que han participado en los rescates. "Hemos visto cómo rescataban gente en helicópteros a contrarreloj, cómo en sus pequeñas lanchas sacaban gente de los sótanos, han salvado muchísimas vidas. Sabemos que hay compañeros, guardias civiles y policías nacionales que lo han perdido todo y aún así han trabajado incansablemente ", destaca.

"Han hecho lo imposible. Lo imposible por rescatar gente, por ponerla a salvo y, aún después de sus horas de trabajo han llegado a casa y se han cambiado y han ido a barrer calles, ayudar en lo que podían, llevar alimentos, han hecho un trabajo que ha sido encomiable". Asegura, además, que muchos socios de la asociación que han ido a nivel particular les trasladan que la situación allí es una "desorganización total. No hay un mando único".

¿Por qués?

María lamenta que los agentes hayan tenido que hacer toda esta ingente labor de ayuda, a veces, sin medios, sin directrices claras o directamente con la prohibición de dejarles ir a ayudar. Por eso, se plantea muchos por qués. "¿Por qué no se hizo nada?, ¿por qué no se previó lo que iba a venir?. Y como familiar de un guardia civil, ¿por qué no se les dejó auxiliar a esta gente?, ¿por qué no se mandó gente de otras comandancias, de otros puestos, más helicópteros, más lanchas, más buzos. El mal que estaba hecho ya estaba hecho, pero, ¿por qué no se intentó en las primeras horas salvar más vidas?", se pregunta.

PROFESIÓN DE RIESGO

A pesar de que en muchas ocasiones ponen en riesgo sus propias vidas, los policías nacionales y los guardias civiles no son considerados profesión de riesgo. Una situación que María considera "de risa". A día de hoy, el Ministerio del Interior, sigue estudiando esta declaración. "¿Qué es lo que hace falta estudiar?". Es como si, explica María, "a un niño le dices: estudia y te dice, ya estudié. Pero es que no coge ni el libro en la mano, pues aquí pasa lo mismo. El señor Marlaska está estudiando la posibilidad de que sea profesión de riesgo. ¿Qué es lo que está estudiando? Si es evidente para toda la sociedad que son una profesión de riesgo?", subraya.

protesta en valencia

La portavoz en Galicia de "Nuestro Corazón por Bandera" lamenta también que las fuerzas de seguridad hayan tenido que soportar agresiones en la protesta que se celebró en Valencia el pasado 9 de noviembre para pedir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. "Imagínate como mujer, como madre o como hermana, que tu marido haya arriesgado su vida, haya estado sin localizar durante 48 horas, ayudándole a la gente en lo que ha podido, haya vuelto para ayudarles a limpiar, los haya consolado, los haya abrazado y que llegue la manifestación y que haya 30 policías agredidos. Es humillante", añade.

Pero María asegura que todavía es "más humillante" que el presidente del gobierno quiera cambiar la ley mordaza para prohibir el uso de pelotas a los antidisturbios en manifestaciones como la de Valencia poniéndolos "a los pies de los caballos". "Porque un presidente que tiene que mirar por su ciudadanía, por sus agentes, es muy humillante que haga un pacto con Bildu".

Esta mujer de Guardia Civil explica que, según Bildu, las pelotas se quitan porque han producido 23 muertes. Sin embargo, según señala María, un informe de Amnistía Internacional indica que en los últimos 20 años se ha producido una muerte por pelotas de goma en España y 24 heridos. Además, pone sobre la mesa que sólo en la protesta de Valencia el número de policías agredidos fue de 30 agentes. Entonces, se pregunta, "¿cuál es el fin de esta ley? Porque yo creo que el único fin es seguir en el poder, porque no tiene explicación".

NECESIDADES

Más allá de la situación en Valencia, tras el paso de la devastadora DANA, en líneas generales, los agentes siguen contando con pocos medios. "Siguen sin patrulleras. Las patrulleras más veloces y más rápidas que anuncian que llegan, a día de hoy están inactivas. Una en Algeciras, otra en Cádiz y otra en Huelva. En Canarias, este año la inmigración ha sido brutal y no hay medios ni agentes. Las promociones siguen sin incrementarse. Tenemos denuncias de asociaciones donde los agentes de prácticas que han entrado hace unos meses están sin chalecos antibalas o con chalecos antibalas que no son de su talla. O chalecos antibalas de mujeres que se les proporcionan a los cuerpos de los hombres, con lo cual no se adaptan. Seguimos sin pistolas taser".

En Galicia, apunta, "hay cuarteles, en zonas rurales que se están cerrando, con horario de oficina, abriendo uno o dos días a la semana o sólo abriendo de mañana y no de tarde". De hecho, afirma María, hay alcaldes que les trasladan que en la comunidad gallega ahora "hay dos caminos de peregrinación: uno es el de Santiago y el otro es el camino para encontrar un cuartel abierto".

A María le gustaría que los ciudadanos entendiesen todas estas reivindicaciones y "nos ayudarán porque al final los que han estado ahí desde primera hora y han ayudado a salvar vidas han sido nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, junto con los servicios de emergencias y los voluntarios. Me gustaría que eso no se olvidará jamás". Visiblemente emocionada ha recordado la frase que se ha puesto de manifiesto estos días: "solo el pueblo salva al pueblo".