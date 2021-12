Muere una mujer atropellada en Carral (A Coruña) en Nochebuena

Una mujer murió la noche de este viernes, día de Nochebuena, en la localidad de Carral (A Coruña). La víctima tenía 34 años de edad.

Según el 112, el siniestro tuvo lugar en torno a las 21:30 en la carretera DP 1704, que enlaza los ayuntamientos de Carral y Cambre. La víctima caminaba a la altura de San Vicente cuando fue alcanzada por un vehículo.

Una persona particular avisó al teléfono de emergencias 112 para pedir asistencia médica urgente. Al lugar se trasladaron profesionales de Urgencias Sanitarias-061. No obstante, los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida y confirmaron su fallecimiento

En el operativo participaron también agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Además, desde el 112 se avisó a los Bomberos de Betanzos y de Arteixo, a los efectivos de Protección Civil de la localidad y al servicio de mantenimiento de las carreteras.

En un primer momento, se difundió que la víctima era un hombre. Sin embargo, fuentes de servicios sanitarios confirmaron posteriormente que se trataba de una mujer, con iniciales G.S.

OTRO ATROPELLO MORTAL EN ARANGA

El siniestro se trata del segundo atropello mortal registrado en Nochebuena en el área de A Coruña. La misma jornada, horas antes, fallecía otra mujer arrollada por un vehículo en el término municipal de Aranga.

Sucedió a las cinco de la tarde del viernes. La víctima, una vecina de Chantada (Lugo) de 50 años, se bajó de su coche tras sufrir una avería en la A-6, a la altura del kilómetro 541. En ese momento, fue embestida por otro vehículo que invadió el arcén de la vía, en sentido A Coruña.

Inmediatamente, el 112 movilizó al lugar efectivos de los Bomberos de Betanzos, miembros del GES de Curtis y agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Allí, comprobaron cómo una persona que estaba fuera de los turismos afectados había sido alcanzada por un vehículo. La mujer, según indica el servicio de emergencias, sufría “lesiones irrecuperables” y perdió la vía.

Mientras actuaban los equipos de intervención, se cortó un carril en la autovía. También intervino el servicio de mantenimiento de carreteras.