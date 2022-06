Mosquitos, larvas y moscas molestan a los vecinos de Os Castros

Vecinos y comerciantes de la avenida de Oza, en A Coruña, se quejan de la invasión de moscas. No es algo nuevo, llevan años con un número importante de insectos, pero esto no impide que sigan muy molestos con su presencia. Los bichos se cuelan en los negocios e interrumpen el paseo de los viandantes, especialmente en la zona próxima a la avenida da Pasaxe, y las llamadas al 010 son constantes.

Desde la asociación de vecinos Oza-Gaiteira-Os Castros su presidente, Paulo Sexto, admite que “en esa zona es insoportable” la presencia de insectos. “Incluso el otro día que había llovido había moscas”, afirma.

“Por las tardes esto es increíble”, cuenta María Luisa desde una pastelería. Las moscas están frente al local y entran en el establecimiento, pero no solo ahí. “Están en la peluquería, en la zapatería... en todas partes”, se queja.

EL ARBOLADO, POSIBLE CAUSA

Desde la empresa que trabaja en control de plagas para el ayuntamiento de A Coruña reconocen que hay insectos pero que no se puede considerar “plaga”. El responsable de la compañía, Manuel Vidal, asegura que es algo estacional, vinculado “fundamentalmente” al arbolado de la avenida.

“Se está determinando con el departamento de Jardines la procedencia o no de tratar las zonas concretas en las que se han podido visualizar”, asegura, en declaraciones a COPE Coruña. La presencia de esta mosca común en Oza se da especialmente en épocas templadas. Admite que el cambio climático ha facilitado su proliferación puesto que el tiempo primaveral se ha extendido más meses y puede adelantar el momento de cría.

De hecho, María Luisa ha criticado que “los árboles no se tratan, no se cortan, no se podan”, a diferencia, cita, de ejemplares situados en la Ronda de Outeiro”. “Los plantaron y los dejaron ahí, plantados”, dice. Debajo de ellos, según relata, “vas espantando las moscas”.

MOSQUITOS, ARAÑAS Y LARVAS EN LA CALLE CERCA

A raíz de esta situación, desde la calle de la Cerca han hecho llegar a COPE otra denuncia en el mismo barrio: la proliferación de mosquitos y otros insectos de un descampado en esta otra vía de Os Castros.

Descampado de la Calle Cerca









Según cuenta Marta, a la altura del número cinco hay un descampado “abandonado” e “insalubre” que les causa una “plaga de mosquitos, arañas y hormigas”. Cita además “ratas” que se ven en un solar lleno de “basura que tira la gente”. “Necesitamos una solución porque esto es insostenible”, clama, al tiempo que relata que “no sabemos qué más hacer para que el Ayuntamiento nos haga caso”.

LARVAS BAJO UNA FURGONETA

Por si fuera poco, este jueves aparecieron larvas de insectos debajo de una furgoneta. Al lugar se trasladó el servicio de plagas, que determinó que el foco estaba en el propio vehículo.

Vídeo Larvas de mosquitos en la Calle Cerca





Según explica Vidal, los propietarios de solares privados tienen la obligación de mantener la zona con la maleza controlada y aplicar, al menos una vez al año, un tratamiento de control de plagas. Por sistema, los servicios municipales no se ocupan de estas labores pero pueden requerir al dueño a mantener la parcela en adecuadas condiciones.