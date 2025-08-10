Morre Manuel Lourenzo aos 82 anos na Coruña
Dramaturgo e actor, é unha figura imprescindible na dramaturxia e o sector audiovisual de Galicia
Coruña - Publicado el
1 min lectura
O dramaturgo e actor lucense Manuel Lourenzo faleceu este domingo na Coruña aos 82 anos. Nado en Ferreira do Valadouro (Lugo) en 1943, Manuel Lourenzo era "un dos grandes referentes" das artes escénicas pola súa "ampla produción como dramaturgo, polo seu recoñecido traballo na dirección e interpretación e por ser impulsor de grandes iniciativas culturais a favor do teatro", tal e como explica a Asociación de Actores e Actrices de Galicia.
Manuel Lourenzo participou tamén en películas como Entre Bateas (2001) e en series televisivas como Mareas vivas (1998) ou Fariña (2018), onde interpretou ao narcotraficante Vicente Otero Pérez, coñecido como Terito.
Mensaxes de condolencia
"Sentimos profundamente o falecemento de Manuel Lourenzo, piares e referente da cultura galega contemporánea, que recibiu o premio de honra da Academia en 2021. Transmitimos as nosas máis sentidas condolencias aos seus familiares, amigos e compañeiros", compartiu a través da rede social 'X' a Academia Galega do Audiovisual.
Tamén compartiu as súas condolencias a Deputación de Lugo, fíxoo a través do seu perfil nesta mesma rede social, nunha publicación na que enviou "todo o seu ánimo" a familiares e amigos de Lourenzo.
Pola súa parte, a alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, cualificou o falecemento de Lourenzo como "unha gran perda para o teatro e a cultura galega". A da Coruña, Inés Rey, destacou que Lourenzo deixou na Coruña " unha fonda pegada formando intérpretes na Escola Casa Hamlet, innovando e profesionalizando a escena. O seu legado cultural e creativo seguirá vivo",escribiu en redes sociais.