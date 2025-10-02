El método que utilizan las farmacias de A Coruña para avisarse de un hombre que va a robar: "Entra todos los días"

Las farmacias de A Coruña, alerta por un hombre que entra a robar de forma sistemática

Las farmacias de A Coruña viven en un estado de alerta constante por un hombre que entra a robar de forma sistemática. La situación ha generado una profunda ansiedad en el sector, que ve cómo la atención a los pacientes pasa a un segundo plano por la necesidad de vigilar la puerta. Una de las afectadas es Blanca González, de la farmacia de Orillamar y vocal del colegio de farmacéuticos de la provincia, quien ha descrito el 'modus operandi' del ladrón y la creciente inseguridad que padecen.

Un 'modus operandi' conocido por todos

El ladrón es un viejo conocido para los farmacéuticos. Se trata de una persona joven, de unos 30 años, fácilmente identificable por tener tatuajes en la cara y en el cuello. Según relata González, su método es siempre el mismo: "Esta persona lo que hace es entrar, mirar un poco, pues los expositores, esa parte que tenemos expuesta, y llevarse cremas".

Aunque los productos sustraídos, principalmente cremas, pueden parecer de poco valor, la suma de los hurtos continuados supone un importante daño económico. Sin embargo, el mayor impacto es la intranquilidad que provoca en el personal. "Al final llega siendo un importe alto. Además de la ansiedad que ella te genera casi cada vez cuando se abre la puerta", lamenta la farmacéutica.

Tenemos semanas en las que entra todos los días" Blanca González Vocal del colegio de Farmacéuticos de A Coruña

Una app de medicamentos para cazar al ladrón

El ladrón no actúa en una sola zona, sino que frecuenta boticas de barrios tan dispares como Los Mayos o la Avenida de Arteixo. Para hacerle frente, los farmacéuticos han creado una red de alerta a través de una aplicación móvil. "Nos avisamos a través de una aplicación que tenemos las farmacias, que en realidad estaba pensada para búsqueda de esos medicamentos desabastecidos, pues muchas veces la utilizamos para decir, ‘esta persona ha entrado a mi farmacia, se ha llevado esto con esta indumentaria, ojo’", explica González. Gracias a ella, pueden seguir sus pasos por toda la ciudad.

Imagen de archivo de una farmacia

Aunque los ladrones no suelen ser violentos, la actitud de este individuo ha cambiado recientemente. Ahora, cuando los farmacéuticos lo identifican y le piden que se marche, "se encara un poco y amenaza". Este individuo, además, no es el único que los visita "con estas intenciones", por lo que el problema es generalizado.

Pedir a los cuerpos de seguridad que nos protejan" Blanca González Farmcéutica en A Coruña

Nuevos protocolos de seguridad y una petición: denunciar

La situación ha obligado a las farmacias a tomar medidas de seguridad adicionales. Entre ellas, colocar productos más voluminosos y de menos valor cerca de la puerta, instalar avisadores, reorganizar la distribución de los artículos e intentar no moverse a la rebotica. "Hemos tenido que hacer un montón de protocolos y organizar incluso la distribución de los productos de parafarmacia teniendo en cuenta esta problemática", detalla Blanca González.

Noela Bao Una farmacia en el entorno de la Plaza Maestro Mateo

La farmacéutica hace un llamamiento doble. Por un lado, pide más protección a los cuerpos de seguridad. Por otro, anima a sus compañeros a denunciar cada hurto, por pequeño que sea. "Tengo que animar a todos los compañeros para que denunciemos, porque es una de las cosas que siempre la policía nos dice, que cuanto más denunciemos, pues al final va a aumentar la vigilancia", subraya. La acumulación de denuncias, además, podría permitir que los hechos sean juzgados de forma diferente.

El lamento final del sector es que esta sensación de desprotección les impide centrarse en su labor principal: la atención a los pacientes. Los ladrones, según González, se aprovechan de que los farmacéuticos están en el mostrador atendiendo, "centrado además en lo que estás atendiendo, porque sabes que es lo primordial y lo importante, y que tienen toda esa exposición a su alcance".