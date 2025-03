Maribel tiene 82 años y se baña todos los días en el puerto de A Coruña: "Soy la Sirena Madre"

Maribel es de A Coruña y tiene 82 años. En este caso, decir que están muy bien llevados no es solo una forma de hablar. “Son los baños de O Parrote, que te mantienen de maravilla. Te dan energías, te ponen el cuerpo de sal y tú y no te pones vieja ni de broma”, cuenta.

Noela Bao Zona de baño actual en O Parrote (A Coruña)

O Parrote no es ningún ungüento mágico ni fórmula magistral. Es una zona portuaria de A Coruña famosa, además de por ser donde vive Amancio Ortega, por su paseo marítimo. La zona, ganada al mar desde hace décadas, linda con las aguas el puerto de A Coruña, hacia las que cualquiera puede bajar desde las rocas de la escollera.

El gesto que hizo famosas a las Sirenas de O Parrote

Ahora, el baño está permitido, pero esto no era así hace unos años. Se llegó a colocar una señal de “prohibido bañarse”, ignorada sistemáticamente por un grupo de mujeres -y algún hombre- que se remojaba igual cada día para demostrar, cual Manuel Fraga en Palomares, que tomar un chapuzón en aguas tranquilas no tenía nada de malo. Un acto tan sencillo como lleno de rebeldía que les hizo ganarse el apelativo de 'Sirenas de O Parrote', que ahora enarbolan con orgullo. “Soy la Sirena Madre”, dice, al presentarse, Maribel

Todo el año viene con su hija a bañarse a esa zona que hay delante de La Solana, el complejo deportivo que acompaña a un hotel de cinco estrellas. De hecho, aprendió a nadar “donde estaba la playa”, cuando ni siquiera existía esa zona ganada al mar y las rocas llegaban hasta la zona de carretera. “Había una rampa, unas escaleras, nos bañábamos allí”. Cuando rellenaron la zona “estuvimos un año sin bañarnos e íbamos al castillo de San Antón”, a unos 500 metros de la zona que frecuentan.

Las llamaban locas por bañarse

El problema es que, por regulación portuaria, el baño se prohibió, pero ellas siguieron bañándose igual. Maribel tenía que aguantar que a ella y a sus amigas las llamasen de todo. “¡Nos insultaban por bañarnos!” recuerda, con su hija. “Nos pusieron los carteles de prohibido el baño” y algunas personas “nos decían que iban a llamar a la policía”. La patrulla aparecía, “pasaban los policías por aquí, no nos decían ni pío”

Noela Bao Maribel, con un 'Sireno' de O Parrote al fondo

Dentro de la gente observadora de la norma, también había quien se preocupaba por su integridad: “Algunas señoras estaban empeñadas en que el agua estaba contaminada”, rememora. Su respuesta siempre es la misma: “¡Pues yo tendría que estar difunta total!”, ríe.

El caso es que, a fuerza de uso sin regular, consiguieron que el baño se autorizase y hasta tienen socorristas en verano. Y ahora, la regulación del baño en O Parrote dará un paso más.

Una plataforma con reservas

El día en que charlamos, Maribel y su hija han esperado un poco más para meterse en el agua. Porque al lado de las escaleras que dan acceso al mar se montó una gran carpa con autoridades para presentar el proyecto de estructura flotante de O Parrote,

Noela Bao Maqueta de la estructura flotante de O Parrote

Desde el mirador de O Parrote donde muchos echan la caña para pescar robalizas, saldrá una plataforma flotante de madera que dibujará sobre el mar dos piscinas y permitirá practicar deportes náuticos.

A ella, reconoce, no le convence demasiado. “A los que venimos a bañarnos siempre no nos hace ilusión”, confiesa, aunque no descarta que “después, a lo mejor, cuando esté colocado, estamos contentas”. Y, “si se nos va todo el mundo para allí a lo mejor nos dejan este sitio libre para las ilegales”, bromea.

Noela Bao escaleras de acceso a la zona de baño de O Parrote

“A nosotros, nos valía con que nos vengan a limpiar las escaleras” y “que ampliasen a las escaleras de allí”, señala al fondo. Ahora mismo, solo hay un acceso a la zona de baño delimitada y en los escalones y “se amontona todo el mundo”.

Una plataforma flotante para verano

El caso es que las obras ya han comenzado. Un poco más adelante de la estatua de la Virgen del Carmen hay una valla y una excavadora mueve ya piedras para convertir la escollera en un graderío.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Noela Bao Obras de la plataforma flotante de O Parrote, en A Coruña

Habrá una rampa de accesos, dos piscinas o una zona para deportes náuticos como paddle surf o piragüismo. Esto, con todos los servicios: vestuarios y hasta una pequeña cafetería. La intención es que esté lista al final del verano, según ha reiterado Alfonso Rueda, presidente de la Xunta.

“Todas las ciudades modernas que viven mirando al mar, y no espaldas, tienen instalaciones de este tipo”, reconoció en el acto. Ahora, dice Rueda, la gente que se baña tendrá “una oportunidad mucho más ordenada y preparada” para hacerlo.

Noela Bao Alfonso Rueda presenta la plataforma flotante de O Parrote

El gobierno gallego financiar la mayor parte de actuación, que cuesta algo más de 3 millones de euros. Por si acaso, Maribel y su entorno ya han preguntado si podrán seguir bañándose mientras duren las obras, y todas las novedades las comunican en el grupo de Whatsapp de los bañistas que se llama, cómo no, 'Abarrote en el Parrote'.