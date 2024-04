María (mujer de Guardia Civil): "Es el gato que se come al ratón porque el ratón no tiene medios"

La plataforma "Nuestro Corazón por Bandera" creada por mujeres y familiares de agentes de la Guardia Civil tras lo sucedido en Barbate se ha extendido también a nuestra comunidad. Su portavoz y mujer de Guardia Civil, María ha explicado en COPE Coruña que nacen con la intención de que las fuerzas de seguridad dejen de estar "abandonadas" y cuenten con "más medios". Compara María la situación de los agentes de la Benemérita con "el gato (los narcotraficantes) que se come al ratón (los agentes) porque el ratón no tiene medios, ni para defenderse ni para nada y esto al final lo paga la ciudadanía".

María asegura que a día de hoy es "muy fácil" conseguir armas en el mercado negro por lo que los delincuentes son "más violentos, más agresivos". Sin embargo, asegura, "tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional no ha avanzado tanto como ellos ni en medios ni en nada, seguimos como hace 20 años". "Es muy difícil que nuestros agentes puedan hacer algo: una que ya no pueden hacer uso de sus armas ni nada, salvo casos extremos pero, bueno, se ha visto en Barbate que no las usaban porque tienen miedo, tienen miedo a las represalias porque judicialmente tampoco están apoyados", añade.

Ante esta situación piden más medios porque están "bajo mínimos tanto en coches, como chalecos, como fundas de seguridad para las pistolas". Explica que los coches, por ejemplo, hay "muy pocos con mamparas" para trasladar a los detenidos o helicópteros "parados" porque "no hay pilotos ni mecánicos".

Respecto a la situación que se vive en Galicia, afirma que aquí el narcotráfico está "un poquito más, por decirlo de alguna manera, silencioso. No significa que no haya. Y eso no significa que los narcotraficantes, en cualquier momento, vengan a nuestras costas, porque el narcotráfico todos sabemos como es, donde más dinero se dé, más se mueve. Hoy están allí, mañana pueden estar aquí y no están preparados para hacer frente a eso"

La portavoz de Galicia Nuestro Corazón por Bandera asegura que se sienten apoyadas por la ciudadanía porque es "al final quien paga esto, paga que no haya medios, que no los atiendan como Dios manda, que haya cuarteles cerrados por falta de personal". Sin embargo, critica la postura del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska que "habiendo sido juez, se supone que es justo, es algo que no entiendo que no vea justo esto, que nuestros agentes tengan los medios necesarios para poder hacer su trabajo".

Aquí en Galicia tienen un grupo de whatssap (https://chat.whatsapp.com/BV07FY0QoGfBcjX58rArjr) donde todo el que quiera puede poner comentarios, desahogarse..."Que sepan que estamos ahí, que escuchamos cada mensaje, que yo solo soy una voz que impulsa a que esto se lleve a cabo, solo soy una voz que representa, que por mediación mía pues que llegue a todas las casas, a todos los oídos y que el todo mundo nos ayude, pero yo soy una más de esas personas que están sufriendo", añade. También tienen cuentas en todas las redes sociales.

Manifiesto y recogida de firmas

Han realizado un manifiesto en el que piden que se doten de los medios necesarios a los agentes para poder desempeñar sus funciones en condiciones de seguridad. Reclaman, además, que las partidas presupuestadas destinadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado sean las necesarias para dotar de los medios necesarios. Solicitan el aumento de plantilla para poder realizar su trabajo con superioridad. Reivindican la declaración de Zona de Especial Singularidad a los lugares de alto riesgo. Y que las profesiones de Policía Nacional y Guardia Civil sean consideradas Profesiones de Riesgo. Y que tengan respaldo judicial.

Están recogiendo firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para pedir esos medios y para ello necesitan 500.000 rúbricas.

Aquí puedes firmar: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQfkBLp3RfabhHdZcolvPyaaQfY6wUTSHXvF535gvTT6TJVw/viewform

Barbate

María asegura que lo de Barbate fue "la gota que colmo el vaso". "La ira y la frustración ya la venimos arrastrando desde hace años y no es nuevo. Pero el verlo tan explícito en la televisión, ver cómo nos chillaban desde el puerto, no lo olvidaré en el resto que me queda de vida. Fue una, no sé, impotencia. Es que nadie lo ve, nadie, nadie pone el grito en el cielo ni nadie dice nada. Es como si, no sé, como si nadie tuviera corazón. Por eso pusimos Nuestro Corazón por Bandera".

Unas emociones que sintieron el 9 de febrero cuando dos guardias civiles fueron asesinados en Barbate tras ser embestidos por una narcolancha pero que María asegura "siguen vigentes. Lo que pasa es que hemos apartado esas emociones a un lado para que nos dejen trabajar, trabajar en que esto se difunda, que esto se sepa, que nos ayuden, que la gente colabore, que vean que son personas normales y corrientes que sólo quieren hacer su trabajo de la mejor manera posible y con los mejores medios posibles".