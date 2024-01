Manuel pide ayuda para no quedarse en la calle en A Coruña: “Mi situación es desesperada”

Manuel tiene 60 años y en realidad no se llama así. Es el nombre ficticio que ha elegido este vecino de A Coruña que subsiste con la ayuda del SEPE de 480 euros, y que prefiere contar su historia con cierto anonimato. La suya es una de esas historias de mala suerte en la vida. Trabajó en una de las mejores escuelas de doblaje de Madrid y se recicló como proyeccionista de películas. Pero con el cambio del sistema a digital, pasó a quedar descolgado del mundo laboral.

“La manipulación de películas y proyectores... todo se acabó. Con lo cual, a la calle. A partir de ahí, algún pequeño trabajito de embalador de maletas en algún aeropuerto y cosas por el estilo, pero nada más”. Hablamos con él después de que haya acudido, como cada día, a la Cocina Económica. Tiene más de 20 años cotizados y fue autónomo, pero ahora la edad es un escollo insalvable: “cuando ya hay personas que tienen 40 y tienen la dificultad también por la edad.. no sé qué pasa, que no se nos quiere, no vale ni la experiencia, ni el conocimiento, ni la cultura, ni la base”.

Llamamiemto para encontrar una habitación

Su situación es desesperada. Con el dinero que cobra, todas las puertas a las que llama a la hora de alquilar un piso se cierran. Llevaba un año viviendo con un compañero que tenía un alquiler de renta antigua al que pagaba religiosamente cada mes 200 euros por una habitación. Pero lo que no sabía es que ese dinero no estaba llegando al propietario, y el lunes 6 de febrero, si nadie lo remedia, Manuel se quedará en la calle.

“Mi situación ahora mismo es caótica, desesperada, Dios mío (suspira)”. Por eso, implora: “Un rincón, yo ya no digo ni techo... un rincóncito donde estar tranquilo”. No bebe, es pagador, pagador y “lógicamente tengo achaques, con los normales de la edad, tensión bastante alta... necesito un sitio tranquilo, sin jaleos, que sea asequible dentro de mis posibilidades, lógicamente”.

Su sueño es encontrar un lugar donde poder quedarse y, a ser posible, llegar a los 65 y jubilarse, lo que le dará una pensión algo más digna que el subsidio que recibe ahora. Y hace un llamamiento a quien quiera oírlo: “por favor, si saben de algo, esto me urge muchísimo, que llamen a Poten100mos”.

Alquiler y exclusión social sobrevenida

La habitación que tendrá que dejar ahora Manuel la consiguió en agosto de 2023 a través de Poten100mos, la entidad a la que fue derivado por el Ayuntamiento de A Coruña. Entre otras labores, actúan como mediadores entre personas que necesitan encontrar una vivienda y propietarios.

Desde 2020 advierten como el problema del alquiler se ha agudizado en A Coruña hasta hacer inviable la vivienda incluso a gente trabajadora. “Le habíamos encontrado ya una solución y ahora estamos intentando encontrarle otra. ¿Qué pasa? Que de entonces a aquí, si estaban mal las cosas, han empeorado aún más”, asegura la coordinadora de la entidad, Cristina de la Puente. “Ahora, por alquilar una habitación, también te están pidiendo nóminas”, sin contar que “suben los alquileres muchísimo, un 70%, un montón, a 700 o 650 euros de media”.

Han notado como en el último semestre de 2023 , la situación ha ido a peor. De casi 150 casos que han tenido solo pudieron conseguir un techo para unos 50. Los propietarios son reticentes a alquilar por el miedo a los impagos o piden requisitos como el seguro de alquiler que no se pueden cumplir con un nivel de ingresos como el de Manuel.

Familias con trabajo e hijos y sin casa

Casos como el de Manuel no son, desgraciadamente, una excepción. El perfil de personas solas y mayores que no encuentran sitio se ha incrementado mucho en los últimos años. No obstante, la situación más habitual es la de familias con hijos que necesitan un techo en el que vivir. Y si conseguir una habitación es complicado, un piso entero, todavía más. ¿Cómo viven mientras? “Eso me pregunto yo”, confiesa. Habla de “mucho hacinamiento” y de pisos en los que “están viviendo dos familias,

como pueden, pero eso es como temporal”. Por ello, es probable que Manuel “tenga que terminar en Padre Rubinos si no encuentra habitación”. E incluso el refugio “está saturado”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hasta ahora tenían la baza de derivar a alguna gente a zonas limítrofes, algo que no siempre es posible especialmente en gente mayor. Sin embargo, la comarca también se ha ido encareciendo. “Arteixo, O Burgo... imposible también”. Incluso en Mesoiro “ya están en 700”. Soluciones como mudarse a Ferrol que “queda más lejos pero antes había posiblidad” ahora se complican “porque la gente se va desplazando a los sitios más económicos, pero ya están dejando de serlo”.

La situación no solo afecta a gente en paro y sin recursos, sino a familias con trabajos precarios en sectores como la limpieza o los cuidados, “con nóminas muy bajitas”. Aunque también hay casos de éxito, como el de una familia que podrá mudarse a un piso en la avenida de Oza después de que su inquilina haya conseguido una vivienda en Xuxán. Hasta ahora, estaban cuatro tres en una habitación. La madre, “que trabaja en la limpieza como nadie”, la hija de 19 años y un niño pequeño. “Los tres en una habitación durante tres años”:

Combatir el miedo a la inquiokupación con "propietarios solidarios"

Incide en la responsabilidad de estas personas contra el miedo de los propietarios a la okupación, especialmente en Galicia, donde el perfil de muchos de ellos es de gente mayor en la que ha calado la desconfianza. “Se ha creado esta bola de que 'me la van a okupa y no me van a pagar' cuando la mayoría de los casos, y precisamente en estas situaciones, te digo,todas las familias están como 'yo antes me dejo de comer,que dejar de pagar el alquiler porque no puedo quedarme sin casa' y esa es la situación real”.

Están contactando con concellos más pequeños y despoblados para explorar vías de colaboración en materia de vivienda y laboral y hacen un llamamiento a los “propietarios solidarios” de la ciudad y la comarca para poner en circulación viviendas vacías, aunque necesiten algunos retoques. Por lo de pronto, quien tenga una habitación para Manuel, para que no quede en la calle el lunes, puede contactar con Poten100mos en el teléfono 625126535.