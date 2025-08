El manjar gallego que desaparecerá de A Coruña sin un cambio legal: "Una especie totalmente extinta"

A Coruña es una ciudad atlántica. El sector de la pesca es uno de los principales motores de esta península, pero la presencia del pescado y marisco cuya presencia en las lonjas se complica cada vez más, por muchas razones.

Una de ellas es un problema enquistado desde hace años, como es el furtivismo. La cofradía de pescadores de A Coruña alerta de que cada día se capturan en el mar cientos de kilos de producto que escapan de los controles de las autoridades y llega a los canales de venta habituales.

Sardinas en la plaza de Lugo de A Coruña

El percebe, esquilmado en algunas zonas

El mejor ejemplo es el percebe, que en la costa coruñesa está amenazado por la acción de los furtivos. Son un negocio paralelo, perfectamente organizado. Bajan mañana y tarde a los bancos marisqueros en veda, de la Torre de Hércules y no hay vigilancia que los detenga. Son habituales los forcejeos y las amenazas, como la sufrida hace una semana por guardapescas de la cofradía.

Alamy Stock Photo Torre de Hércules

Y esto, está terminando con el percebe de A Coruña, que ya ha desaparecido de zonas como O Portiño. “Es una especie ya no en vías de extinción, sino totalmente extinta”, alerta Javier Mariñas, que es percebeiro y patrón mayor de la cofradía de A Coruña. Y no solo afecta al producto, sino que tiene claro que, de no haber cambios, la situación terminará con el colectivo profesional: "Acabaremos desapareciendo", vaticina.

Un negocio paralelo

En lo que va de año, se han tramitado en A Coruña más de medio centenar de actas de infracción a 17 furtivos identificados. La mayoría son reincidentes. Ha llegado a haber alguno que acumuló, en un año, más de 200 multas que no pagó.

Senda litoral O Portiño-Bens

Por eso, el colectivo profesional pide que las leyes sean más contundentes. Que una agresión a un guardapescas se pueda equiparar a alguien que pegue a un guardia civil o policía. Y que haya más acciones que meras sanciones económicas que nunca se pagan: “No estamos hablando de ese pequeño ladrón o ratero que coge para comer, estamos hablando de gente que profesionalmente vive de furtivismo”, resalta Mariñas.

El papel de quien compra

Y, si este negocio se mantiene, es porque alguien les paga a los furtivos y vende mercancía capturada de forma irregular. Por eso, también lanza un contundente mensaje: “Por ahorrar un par de dineritos se está poniendo en peligro en sector. Y en algún caso como las vieiras, directamente se pueden estar consumiendo mariscos con toxina”.

Los percebes gallegos tienen unas características particulares además de su intenso sabor a mar

Los furtivos no respetan ni tallas ni vedas. Un porcentaje muy elevado del percebe incautado, de hecho, no llega al tamaño mínimo legal.