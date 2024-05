Luísa Villalta mirará ao mar da Coruña canda Hércules nun gran mural

Luísa Villalta mirará ao mar Atlántico ao carón de Hércules. Farao en forma dun mural de arte urbana no paseo marítimo da Coruña, debaixo da Domus. A nova peza compartirá parede coa que fixo no 2022 Diego AS sobre a vitoria de Hércules sobre Xerión.

Gadis promove a realización deste gran mural, de 36 metros cuadrados. O obxectivo desta iniciativa é "estender a conmemoración" do Día das Letras Galegas máis alá do 17 de maio, de xeito que sexa "atemporal", segundo afirmou o director de Comunicación de GADISA Retail, José Luis Fernández Astray. Aludiu a "diveesas manifestacións" da cultura para compartir "cos milleiros de persoas que transitan a diario por este magnífico Paseo Marítimo".

Poeta, profesora e violinista nun grupo folk: así era Luísa Villalta Repasamos os principales fitos da vida e obra da coruñesa homenaxeada no Día das Letras Galegas coa axuda da súa irmá Susana Villalta Redacción COPE CoruñaA Coruña 17 may 2024 - 06:30

Unha semana de traballo

Completalo levará á muralista Lidia Cao un importante traballo, calcula, ata o vindeiro venres, se o tempo o permite. Para poder chegar a toda a a superficie da parede -o mural ten cinco metros de alto e sete de ancho-, axúdase dunha plataforma elevadora.

Vídeo El mural de Lidia Cao estará en el Paseo Marítimo de A Coruña









O resultado, tal e como presentaron este xoves responsables de GADISA, será un mural colorido y melancólico feito con pintura plástica mate. Malia todo, o importante é o que representa. A Cao gústalle "retratar a personas cun mundo interior" e "aportar un pouco a través da súa mirada". Referencias aos libros e á música que queda por chegar, cun pentagrama baleiro, forman parte da obra.

Lembranza á beira da 'pétrea pel do mar'

No acto estiveron familiares de Luísa Villalta, desde a súa emocionada nai ata a súa sobriña-neta, aínda bebé. Susana Villalta, irmá da poeta, lembrou que parte da súa obra, nomeadamente o poemario En Concreto, se dedica á súa cidade natal. "Os lugares gardan instantes humanos nos seus puños fechados", di un dos seus versos rescatados pola familiar, que celebrou que o nome de Luísa vaia estar sempre "fronte ao mar, na cidade tatuada na pétrea pel do mar".



O concello da Coruña cedeu o espazo para facer o mural, e a alcaldesa, Inés Rey, quen agradeceu a Gadis o impulso á acción artística e subliñou a colaboración público-privada na cidade para a aposta en marcha de proxectos e iniciativas sociais e artísticas. “A súa alma era profundamente atlántica e dende o ano 2004, esa alma fica por sempre mirando ao océano dende Santo Amaro”, indicou a rexedora.