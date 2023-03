La lucha de Mónica por una cultura realmente accesible en A Coruña

Mónica Forteza va en silla de ruedas y, como muchas otras personas, es una gran amante de la cultura. Pero ella no puede asistir a una obra de teatro, o a un concierto, en igualdad de condiciones que una persona que no tenga movilidad reducida.

Según el código técnico de edificación, cada plaza para silla de ruedas tiene que contar con otra para un acompañante, pero la reorganización de estos espacios en el Teatro Rosalía le retiró este derecho. Primero intentó ponerse en contacto con el Ayuntamiento, pero no tuvo respuesta. Así que acudió al Ministerio de Derechos Sociales y a la Valedora do Pobo, que no solo recomendó al gobierno coruñés que garantice este acompañamiento que demanda Mónica, sino también que se aumenten las plazas para personas de movilidad reducida en el teatro.

DIFICULTADES EN CONCIERTOS Y CINE

Desde el Ayuntamiento han prometido tomar nota de las recomendaciones de la Valedora. Pero este no es el único problema que encuentra Mónica cuando quiere ir a un evento. Otro ejemplo está en el Palacio de la Ópera.

Ella irá sola a ver, en unas semanas, el concierto de Luz Casal, porque no le queda más remedio: sus amigos estarán detrás porque, a la hora de comprar entradas, no se le ha permitido contar con acompañante. Aún encima, en muchos de los conciertos, la suya es la localidad más cara de todas, por estar en la zona más próxima al escenario.

Con el cierre de las salas de Los Rosales, se ha quedado sin poder disfrutar del cine en la ciudad. Cuenta que era el único establecimiento completamente accesible, que permitía colocar la silla de ruedas en el pasillo, sin verse obligada a ver la película demasiado cerca.