Le toca el Euromillón en A Coruña y el lotero alucina por la decisión que toma la premiada al enterarse: "Tengo que ir"

Coruña - Publicado el 30 may 2025, 11:06

¿Te imaginas ser euromillonario sin saberlo? ¿Llevar durante casi tres semanas un boleto premiado en la cartera sin darte cuenta? Pues eso es lo que le ha pasado a una coruñesa que había ganado el millón de euros del sorteo de Euromillones del martes 29 de abril. Y se enteró un 19 de mayo al ir a comprobar el boleto a la administración de lotería número 33 de San Nicolás, en A Coruña.

La mujer, clienta habitual de esta administración de lotería, fue a comprobar sus boletos "de las Primitivas, el Euromillón, como todas las semanas" asegura el lotero, Iván González. Pero, a la vez, "que le estábamos sellando, ella iba comprobando en la maquinita de fuera si tenía premio y le ponía en la maquinita: enviar a entidad financiera". Fue entonces cuando comenzó el revuelo con la gente que estaba a la cola que empezó, según el lotero, a decirle "tendrás 1000 euros o 2000".

Un shock inicial

Para salir de dudas, fue el propio lotero el que comprobó el boleto y, en privado, le comunicaron que había sido agraciada con el millón de euros. Y fue ahí, cuando la mujer se emocionó y empezó a gritar "un millón, un millón". Gritos a los que se unieron las personas que estaban en la cola. "Al principio fue como una reacción muy grande y luego quedó así como un poco en shock", destaca Iván González.

González asegura que tras ese primer momento, la gente empezó a preguntarle: "¿qué vas a hacer con el dinero?". "Pues nada. Voy a cancelar la hipoteca", aunque reconoce Iván, que le da para "bastante más".

no se había dado cuenta que era millonaria

El hecho de que hubiese sellado el boleto en otra administración, la de la calle Alcalde Lens, y no en la suya, pudo haberla despistado. Tampoco se dio por aludida cuando salió en prensa que alguien había ganado el euromillón en A Coruña justo en la administración en la que, días antes, había hecho una apuesta. Así, llevó durante tres semanas el boleto premiado "en la cartera". "Fue la mayor sorpresa porque normalmente cuando la gente tiene un premio grande lo sabe. En este caso no fue así", añade Iván.

no dejó de ir a trabajar

Iván relata que le explicaron que tenía que ir al banco y le indicaron las entidades a las que podía acudir a depositar el boleto. Pero la mujer estaba más preocupada por acudir a su trabajo. "Bueno, a ver si me da tiempo que tengo que ir a trabajar" fue su respuesta. Reconoce este lotero coruñés que esto pasa porque "estás en ese momento que no sabes bien la cantidad, que estás en shock". Ese día puede que esta mujer fuese a trabajar pero por la administración no la han vuelto a ver.

¿Qué se siente cuando se da un premio gordo?

Iván asegura que cuando das un premio así sientes "mucha alegría", aunque, en este caso, el boleto fue sellado en otra administración y comprobado en la de San Nicolás. Pero, reconoce, que "cuando se da un premio es muy satisfactorio. Este caso fue diferente porque la chica no sabía nada, se quedó parada igual que nosotros". Y es que, sentencia, "no cuentas que venga nadie con un millón de euros por ventanilla".