¿Quién lanzó una bicicleta al Club del Mar de A Coruña?

Se sigue buscando en A Coruña al lanzador, lanzadora o lanzadores de una bicicleta eléctrica del servicio municipal de Bicicoruña. Fue arrojada la noche del sábado, 30 de noviembre, desde el paseo marítimo coruñés a la explanada de la piscina exterior del Club del mar de San Amaro de A Coruña. El director general del club, Pablo Canosa, explica en declaraciones a COPE Coruña que los empleados del turno de noche le llamaron para decirle que había aparecido una bicicleta "eléctrica, de las que más pesan, entiendo, tirada en las inmediaciones de la piscina exterior".

Pablo Canosa calcula que hay una altura de "unos 10 o 12 metros, aproximadamente, desde el paseo marítimo" por lo que podría haber causado "una desgracia importante" de haber habido gente en la zona. "Afortunadamente era una hora en la que no había usuarios porque eran las diez de la noche y un día no muy bueno", apunta. El incidente sólo causó pequeños desperfectos.

Club del Mar de San Amaro Desperfectos en el Club del Mar de San Amaro

MOTIVOS

A Canosa como a tantos otros se le escapa los motivos por los que alguien decide arrojar una bicicleta al club desde el paseo marítimo coruñés. "No se me ocurre ninguna la verdad", destaca, "supongo que un acto vandálico que le hace gracia a alguno". "Lo que tenemos que celebrar es que no sucedió nada, solo leves daños materiales sin mayor trascendencia pero que pudo tener una repercusión importante si le cae a alguna persona lógicamente", añade.

DENUNCIA

El director general del club indica que la policía local acudió esa misma noche, "estuvieron hablando con el presidente de la entidad, vieron la repercusión de los daños y estamos en contacto con los responsables de Bicicoruña. Tenemos el número de acreditación de la bicicleta por si valiera de algo". También piden la colaboración ciudadana por si alguien vio algo que informe al 092.

Desde Bicicoruña les han señalado que, a veces, las bicicletas no quedan bien "ancladas" en las bases "una vez que terminan el servicio los usuarios". Parece ser que hay personas que se dedican a coger las que están libres y "hacer gamberradas". Por eso aunque hay un registro de uso, "muchas veces el último usuario es el perseguido, por decirlo de alguna manera, pero que después se comprueba que la dejo mal puesta en los anclajes y que hay gente que se dedica a eso a ver si están libres por ahí y andar con ellas".

Con todos estos parámetros veremos si, al final, se descubre quién o quiénes lanzaron una bicicleta sobre el Club de San Amaro de A Coruña.