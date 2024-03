Justicia para Yoel, un grito más vivo que nunca tres meses después del asesinato en A Coruña

El lema 'Justicia Para Yoel' ha sonado este lunes de nuevo frente a los juzgados de A Coruña, donde se suceden las comparecencias para esclarecer el asesinato de este joven al que apuñalaron mortalmente en Juan Flórez en Nochebuena. Continúa la instrucción y a cada paso judicial amigos y familia de Yoel dejan claro que quieren más contundencia.

Unas treinta personas se han concentrado hoy en el exterior del edificio de la calle Monforte, en coincidencia con la comparecencia de dos testigos en el proceso, dos amigos de Yoel. Hay tres personas investigadas por el asesinato del joven, pero desde su entorno insisten en que hay más implicados.

La puñalada, solo el desenlace

“No fueron tres, son muchos más”, señala Maritza, la madre de Yoel. Recuerda que circuló un vídeo en el que se ve que eran “once contra uno”. El abogado de la familia, Adrián Borrajo, recuerda que la puñalada fue solo el desenlace. “Esto no es solo única y exclusivamente el momento concreto de la puñalada. Esto se inició con una pelea que pusieron una clara situación de desventaja a Yoel y de desvalimiento”, una agresión reconocida por algunos individuos a la Policía Nacional, “incluso uno de ellos lo ha agredido y lo ha dejado inconsciente unos segundos”.

El letrado va más allá y asegura que hay personas citadas como testigos que estuvieron directamente implicadas en la pelea. “La policía en su momento cerró la investigación con estas únicas tres personas que a día de hoy tienen la calidad de investigados”. El resto de participantes “se han metido en el procedimiento como testigos”. La representación legal mantiene que “en el atestado policial hay personas que afirman que han agredido a Yoel”.

Tres meses de dolor desgarrador

Quien conocía a Yoel habla de un joven de conducta intachable. Este coruñés de origen peruano tenía 22 años y era el sustento económico de su familia. Vivía con su madre y su pequeña hermana, un bebé que tiene solo un año. Tres meses después de su pérdida, la herida es cada vez más profunda.

#Coruña - Manifestación de familiares, amigos y compañeros de Joel para pedir justicia.



Hoy se cumplen 3 meses de su asesinato.#JusticiaParaYoelpic.twitter.com/urNIn4porW — Eloy TP (@EloyTP) March 24, 2024

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









“Lo que queremos es justicia. Justicia por mi hijo”, sostiene Maritza. Confiesa que cada día se siente peor “porque no hay justicia, porque las autoridades no nos apoyan en la forma que yo esperaba”. Está “decepcionada porque mi hijo creció aquí en La Coruña y no hizo daño a nadie. Ha sido un niño trabajador, ha sido un niño que me ayudaba. Era todo para mí mi hijo”. Estos tres meses “no hay palabras que expresar por mi hijo. Me duele mucho”, declara.

Sin apoyo psicológico ni orientación

Y, por si fuera poco, a Maritza nadie le proporcionó apoyo psicológico cuando le dieron la fatal noticia, según contó la familia al letrado. “fueron dos únicos agentes que fueron hasta allá. No llevaron a ningún psicólogo ni A nadie que se quedara con ella para trasladar esta noticia tan dura. Se la han soltado y se han ido”.

Borrajo habla de un total desamparo con su situación. “Incluso en el momento del entierro, de poder dar sepultura a su hijo, tenían un desconocimiento absoluto de qué hacer. Lo mismo le pasó en el tanatorio. No llegaba el cuerpo, no sabían cuando podían enterrarlo, si podían incinerarlo...”

Desde el primer momento recibió todo el apoyo del Deportivo Cristal, el equipo en el que jugaba el joven. En las últimas horas el entorno de Yoel rehizo el altar que se colocó en memoria del joven en el lugar de su asesinato, entre Juan Flórez y la calle Sinfónica de Galicia. La familia ya ha denunciado ante la policía el incomprensible destrozo por parte de alguien desconocido.