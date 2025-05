"La Intrusa" reabre en A Coruña y...¿la vuelven a cerrar?: "Complicado que llegue música al séptimo..."

La difícil convivencia entre el derecho al descanso vecinal y el ocio nocturno vuelve a reavivarse en la calle Torreiro con la reapertura del local La Intrusa, cerrado por sanción durante tres meses. Ahora, tan solo dos días después de su reapertura, el ayuntamiento de A Coruña ha decretado nuevamente su cierre tras la fiesta celebrada este sábado, que derivó en dos denuncias por ruido presentadas por vecinos de la zona.

No obstante, Aitor Neira, propietario del establecimiento, ha asegurado que no ha recibido ninguna notificación oficial por parte del ayuntamiento. "Que no sabemos lo que ha pasado porque a nosotros no se nos ha notificado nada. Lo que sabemos, lo sabemos por los medios ", subraya. Según explica Neira, el local sigue operando con normalidad hasta recibir una comunicación oficial. De hecho, prevé volver a abrir sus puertas este jueves por la tarde.

El empresario ha puesto el asunto en manos de sus abogados. "Esperamos que se solucione pronto y que sea un problema administrativo sin más, de plazos o tal y que no conlleve nada nuevo. Por nuestra parte estamos tranquilos porque lo hemos hecho bien", subraya.

SANCIÓN ANTERIOR

Neira ha defendido que el local cumplió con todos los requisitos impuestos en la sanción anterior. "Teníamos que pagar una multa económica de de 8.000 euros, que se pagó; teníamos que cerrar tres meses, se cumplieron y teníamos que presentar unas alegaciones de un técnico de sonido conforme estaba ya todo en regla, se presentaron el 30 de enero de 2025".

PERJUICIOS DEL CIERRE

El cierre durante tres meses les ha causado importantes perjuicios económicos y personales, según explica. "Es muy difícil aguantar porque dejas de facturar. Y tú tienes que seguir pagando autónomos, el alquiler, buenos sueldos o indemnizaciones si tienes que despedir a tus trabajadores. Cosas que no es plato de buen gusto para nadie", apunta.

denuncias vecinales

Asegura que la reapertura de este sábado se desarrolló con total normalidad. "La gente lo cogió con muchísimo cariño, lo pasó bien, participó en los sorteos...La gente hizo comunidad y la verdad es que yo los echaba de menos y parece que ellos nos echaban de menos a nosotros".

De ahí que no entienda las supuestas denuncias vecinales de las que tampoco tiene constancia. "No somos conocedores", asegura, "lo que sabemos también es a través de los medios. Pero ponía la denuncia que es de un séptimo. Yo lo que no entiendo es que la música llegue a un séptimo cuando no había música ese día porque no había aparatos de reproducción. Entonces es muy complicado que llegue música al séptimo", añade.

Respecto a que se extralimitaron en el horario de cierre que marca la licencia concedida, Neira afirma que "tenemos las cámaras de seguridad" para comprobar que no. Concluye que le gustaría conocer el contenido exacto de las denuncias para poder rebatirlas adecuadamente.