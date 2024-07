El infierno de vivir en el edificio coruñés de Pérez Ardá 14

Todo parecía que iba bien hasta que las cosas se volvieron a torcer. Los vecinos del edificio número 14 de la avenida Alcalde Pérez Ardá habían conseguido que su vecino con problemas de drododependencia pusiese fin a las visitas de personas en busca de droga que hacían destrozos en el inmueble y les amenazaban. Pero "mera coincidencia" o no, con el archivo de la querella presentada por los residentes contra su vecino del tercero izquierda han vuelto, si cabe, con más fuerza, las visitas a este piso.

El presidente de la comunidad de vecinos de este edificio, Virgilio G. denuncia situaciones que se acercan y mucho a lo que sería vivir en el infierno. "Han vuelto a las andanzas, viene más gente todavía, el jueves y el viernes fue tremendo: las peleas que tuvieron, el perro que tiene Paco ladrando toda la noche, subiendo y bajando por las escaleras, meando por los ascensores, jeringuillas en las escaleras, intimidando a la gente", explica desesperado.

Hacen guardia en un portal de A Coruña para impedir la actividad de un narcopiso: “Dormían en..." Vecinos de la calle Pérez Ardá, en el barrio de A Cubela, hacen turnos ante la constante afluencia a uno de las viviendas Redacción COPE CoruñaA Coruña 21 mar 2024 - 15:29

No sólo eso la limpiadora que tienen contratada les ha comentado que va a "dejar de venir" porque tiene "miedo". También la gente joven que vive en el edificio "no quieren bajar solos. Llaman a los vecinos y a los padres, y si los padres están trabajando me llaman a mí porque tienen miedo a bajar y tengo que bajar yo con ellos", afirma.

Apunta que el viernes se pusieron en "nuestras trece" para no dejarlos entrar "como hacíamos antes y aún tenían más que decir". Por ejemplo, llegaron a advertirles que tuvieran "cuidado" porque como se han instalado cámaras de vigilancia en los portales "que nos iban a cobrar derechos de imagen". "Con esa desfachatez", se lamenta. "La peor, la que los encizaña que parece Agustina de Aragón, una tal Sara, se puso a gritar en la calle me están maltratando y unos vecinos que pasaban por allí llamaron a la policía local y querían acusar a dos vecinos míos de maltrato de género. Hay que fastidiarse", destaca Virgilio. "Parece que somos nosotros los fuera de la ley", añade.

Asegura que se sienten "desamparados ante la ley". Han presentado entre el sábado y el domingo, catorce o quince denuncias que se las han trasladado a su abogado para que "tome cartas en el asunto". Indica que van a intentar echar a este vecino porque "no podemos vivir así". "Necesitamos el apoyo de alguien, o bien de la policíao el juez que digan os voy a ayudar, voy a hablar con esa persona, precintar el piso, algo...". "No podemos ser nosotros los guardianes, tiene que ser alguien los guardianes que para eso estamos pagando nuestros impuestos, digo yo", concluye.