Inés Rey niega las acusaciones de acoso por parte de dos exconcejalas del PSOE de A Coruña: "Las denuncias son absolutamente falsas"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha negado rotundamente las acusaciones de acoso presentadas por dos exconcejalas del PSOE, Eva Acón y Esther Fontan. Las denuncias, dirigidas contra Rey y el portavoz municipal, José Manuel Lage, describen presuntas situaciones de gritos, insultos y trato vejatorio que la regidora califica de “absolutamente falsas”.

La denuncia de las exconcejalas

Las exediles comunicaron al partido lo que describen como "malos modos" y aseguran que se sintieron indignadas al ver a Inés Rey "como abanderada del feminismo". En declaraciones a COPE, Esther Fontan expresó su malestar: "Que lo defienda alguien que ha venido conculcando ese principio, apoyándose además en un hombre, en el primer teniente de la alcaldesa, que era copartícipe de todo este tipo de actuaciones, realmente me indignó". Por su parte, Eva Acón relató frases como "te la rascas a dos manos" o "para estar en las listas hay que tener nivel".

“Un ajuste de cuentas”

Inés Rey ha contraatacado asegurando que se trata de un “ajuste de cuentas” y el “uso espurio de un canal interno” para el acoso sexual. La alcaldesa defiende que las denuncias "son absolutamente falsas" y acusa a las exconcejalas de actuar por “interés propio” y ser “gente sin escrúpulos”. Según Rey, "mientras desempeñaron sus funciones como concejalas, no tuvieron nada que decir".

La regidora ha reafirmado su “compromiso inquebrantable con el socialismo y el feminismo”, y ha asegurado que “ni me van a callar, ni me van a descentrar”. Lejos de dimitir, ha confirmado su intención de volver a presentarse en 2027 para revalidar el apoyo de la ciudadanía, y ha mostrado su respaldo a su equipo de gobierno, aunque sin mencionar explícitamente a José Manuel Lage.

El PP pide la dimisión inmediata

La reacción del Partido Popular no se ha hecho esperar. Su portavoz, Miguel Lorenzo, ha exigido la “dimisión de forma inmediata” de Inés Rey y José Manuel Lage. Lorenzo considera que "A Coruña no puede tener una alcaldesa denunciada por acoso e hipócrita" y afirma que las denuncias eran un “secreto a voces”. Además, ha instado al secretario general del PSdeG a tomar medidas si no renuncian.

Miguel Lorenzo (PP) en COPE Coruña

Finalmente, el portavoz popular ha interpelado directamente al BNG, socio de gobierno del PSOE, preguntando si “van a ser cómplices de esta situación”. Lorenzo ha emplazado a los nacionalistas a escoger si “están con los acusados o con las víctimas” y a que “deje de apoyar a un gobierno que está denunciado por acoso”.

El BNG niega acoso

Desde el BNG de momento, tibieza. El portavoz municipal en A Coruña, Francisco Jorquera, pide al PSOE que investigue los hechos, pero descarta que se pueda hablar de "acoso laboral". Ha vinculado las denuncias a "una guerra interna en el PSOE gallego y en el coruñés".