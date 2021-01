El Hospital de A Coruña comienza a reprogramar operaciones no urgentes debido a la tercera ola de coronavirus

El Hospital de A Coruña ha comenzado a suspender operaciones no urgentes debido a la presión asistencial derivada de la tercera ola de coronavirus. Esta medida, que también se da en Ferrol y Santiago, seguirá, previsiblemente, durante las próximas semanas.

De esta manera, se suspenden las intervenciones quirúrgicas cuya reprogramación “no genera complicación alguna de tipo clínico” Estas intervenciones se aplazarán “a días próximos”, según aclara el SERGAS.

LIBERAR CAMAS DE UCI

El objetivo es no ocupar camas de Cuidados Intensivos libres para posibles ingresos derivados de la pandemia. No obstante, la Xunta garantiza que los hospitales seguirán con la misma actividad o pueden incluso aumentarla. Los quirófanos reprogramados se usarán para hacer más procedimientos de cirugía mayor ambulatoria, que no requiere ingreso.

Las operaciones reprogramadas volverán al calendario en cuanto la curva de la pandemia lo permita. Desde Sanidade resaltan que la situación derivada de la pandemia ha hecho que la actividad asistencial tenga que ser orientada a la atención de los pacientes afectados por esta enfermedad.

Desde mayo de 2020, afirman, el Sergas ha estado en “proceso continuo de adaptación y reorganización del sistema sanitario” en lo que respecta “a su actividad asistencial programada, en recursos humanos y recursos materiales definidos en el Plan de reactivación asistencial en el ámbito hospitalario.