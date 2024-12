El hombre que lee un libro cada tres días: premio para uno de los reyes de las bibliotecas en Oleiros

Quince vecinos y vecinas de Oleiros, en la provincia de A Coruña, han sido premiados por el ayuntamiento. ¿Por qué? Pues por algo tan raro en esta era digital como es haber leído mucho. Ricardo Sandoval se ha llevado a casa 116 libros de las bibliotecas de la localidad. Esto haciendo las cuentas de la abuela viene siendo un libro cada tres días. A pesar de ser muchos libros se ha quedado con la medalla de bronce en el pódium de los oleirenses que más leen en la categoría de mayores de 18 años.

Ricardo asegura que no se siente un "rara avis". Cree que a pesar de ser la época de las pantallas "hay mucha gente que lee libros". Lo que lamenta este lector es el "mal uso de las nuevas tecnologías", porque, dice, "hay muchas personas que ya no es que pierdan el hábito de leer, sino que pierden el hábito de prestar atención a una cosa durante tiempo. Porque, claro, el uso de las pantallas lo que hace es que tu mente se acostumbre a cambiar de una cosa a otra rápidamente".

Se ha llevado en este año más de un centenar de libros de las bibliotecas municipales aunque reconoce que no todos los lee por completo. "Si veo que un libro no me gusta, paso 30 ó 40 páginas y reintento. Si veo que me sigue sin gustar voy al final para saber cómo acaba. Si no me gustan los dejo y ya está, que no estamos aquí para sufrir. No es que lea un libro cada tres días, porque aparte, entre el bricolaje de la casa, cortar la hierba, hacer las camas y eso...tampoco tienes todo el día" pero señala que "2 ó 3 horas al día puede que lea".

BIBLIOTECAS

Ricardo asegura que las bibliotecas actuales nada tienen que ver con las que había cuando él era pequeño. "No es solo la biblioteca seria de cuando era pequeño que parecía un tanatorio. Ahora son lugares divertidos, con gente divertida, que te anima a disfrutar". Cita a bibliotecarias como Carmen con la que "hablo mucho".

Explica que a Carmen le pide que le busque libros. Por ejemplo, asegura, "yo le digo búscame por ahí uno que sea para que no me tenga que romper mucho la cabeza, que no tengo ganas de pensar y uno de historia y un cómic. Ella me dice: vale, ¿cuándo vienes?. Le contestó que voy a dar una vuelta por aquí, por la biblioteca y después me tiene 6 ó 7 libros buscados. La mayoría me gustan. Una maravilla", destaca.

RECOMENDACIONES

Este lector, vecino de Oleiros, señala que lee "variado". "Me gusta mucho leer libros que están basados en hechos reales, porque tiene lo intrigante de la novela, pero también el hecho de que aprendes historia o costumbres. Vamos, aprendes cosas del mundo o incluso cosas científicas que no tenías ni idea. Como se dice, aprender disfrutando. Ese es el estilo de literatura que me gusta y después también me gusta cosas del oficio. Yo ya estoy jubilado de periodista pero, bueno, historias de periodistas, reportajes...".

Entre sus recomendaciones, títulos como éstes:

- "Una temporada para silbar" de Iván Doig. "Este título es precioso", subraya.

- "El Palacio Azul de los ingenieros belgas" de Fulgencio Argüelles.

- "Xente ao lonxe" de Eduardo Blanco Amor. "Este libro es un libro para mí, espectacular, de calidad que debería ser conocidísimo. Es conocido, pero más conocido todavía", destaca. Y da un "consejo". Explica que "hay muchas palabras en gallego que seguramente no entenderás. Yo tampoco las entendía pero no cometáis el error de pararos a mirar cada palabra en el diccionario, porque entonces os vais a cortar constantemente y no vais a disfrutar. Tirar para adelante, que con el contexto lo vais a sacar y ahí sí que vais a disfrutar un montón".

- "Ninguén contará a verdade" de Pedro Feijóo que habla sobre la corrupción política en Galicia y "muchos de los personajes que salen en este libro se pueden reconocer perfectamente. Yo no sé cómo ha sido capaz de sacar tantos datos. Él contaba que había hablado con gente de partidos políticos, especialmente del Partido Popular, que es el que está en el poder en Galicia. Está muy interesante y muy de actualidad".

- "La analfabeta" de Agota Kristof. Una obra autobiográfica de una mujer húngara que se fue a Suiza cuando los soviéticos entraron en Hungría. Y, sin tener idea de francés, ella sola con su hijo, porque se separó de su marido, se puso a estudiar francés e "hizo este libro y después otros muchos, consiguiendo muchos premios. Este es un libro cortito, debe tener 60 ó 70 páginas pero es una pasada de bonito".

PREMIADOS

El ayuntamiento de Oleiros ha reconocido a los vecinos y vecinas más lectores de las bibliotecas con una entrega de premios celebrada en las Torres de Santa Cruz.

DAVID BALADO GONZALEZ Entrega de premios a los vecinos más lectores de las bibliotecas de Oleiros

En función de las edades, se crearon cinco categorías, distinguiéndose a los tres usarios con más libros leídos en cada franja de edad. En la categoría de 0 a 5 años, la más lectora fue Ana María Vázquez Labrador, seguida de Óscar Santos Luances y Olivia Sexto Pardo. En la categoría de 6 a 9 años, el agraciado fue Fiz Álvarez Aguete, seguido de Luca Calvo Vázquez, Irene Fernández Paulos y Mateo Blanco Liquete. De 10 a 11 años, los premiados fueron Elba Paris Jácome, Nicolás Blanco Liquete y Antón Álvarez Aguete.

En la categoría de 12 a 17 años, lideró como más lector Manuel Barreiro Mantiñan seguido por Mª Susana Barreiro Mantiñán y Diego Álvarez Sosa. Por último, en la categoría de mayores de 18 años, la persona más lectora fue Isabel Martínez Ozón, seguida por Candelaria Mª Vales Varela y Ricardo Sandoval Bermejo.

El premio consiste en un vale para adquirir libros, material informático o audiovisual por importe de 75,100 y 120 euros, en función de la posición. El acto de entrega de premios se celebró en el teatro As Torres, en Santa Cruz, y terminó con el espectáculo "Galicia coa maxia" del mago Pedro Bugarín.