Un hijo de la mujer asesinada en A Coruña se enteró de la muerte de su madre a su llegada a España: "Está frustrado"

Ha pasado la primera noche en prisión el autor confeso del crimen machista de la Sagrada Familia, en A Coruña. Francisco Rossel, de 61 años se acogía a su derecho a no declarar. La jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer decretaba prisión provisional comunicada y sin fianza. Está investigado por asesinato y quebrantamiento de condena al incumplir la orden de alejamiento que se le había impuesto por otra agresión física a Maritza, la mujer a la que apuñaló el domingo por la mañana.

Al terrible suceso se une que el hijo mayor de Maritza llegó a nuestra ciudad precisamente el mismo día que su madre fue asesinada. El hombre, de 29 años, se mudaba a nuestro país para vivir con su madre y progresar económicamente.

La fatídica casualidad

Es la tragedia multiplicada por mil. Samer, uno de los hijos de Maritza es, a su vez, padre de familia, y viajó de Perú a A Coruña para buscar un mejor porvenir para los suyos. Cuando aterrizó en Alvedro, su madre, a la que todo el mundo llamaba Paca, no estaba para recogerlo. Porque Francisco había terminado con su vida con un ensañamiento difícil de creer. La comunidad peruana está completamente consternada.

Cabalar /EFE Avión en el aeropuerto de Alvedro (A Coruña)

“Nosotros venimos con ilusiones para para los cambios. Imagínese que venga con esa ilusión y la primera noticia es que madre ha muerto la persona que supuestamente la iba a recibir para poder comenzar una nueva vida. Está frustrado”, admite un consternado Pedro Guillermo Rojas desde la agrupación de la comunidad peruana en Galicia.

Ella llevaba un año y medio en España, y unas semanas antes, se había casado con el que acabó siendo su verdugo. “Eran amigos con derecho a roce y llegaron a casarse”, cuenta, cuando se dio “una desgracia que no se debe repetir”.

Apoyo de la comunidad peruana

Pedro se ha desplazado a A Coruña para ver cómo se puede apoyar a esta familia. Por el momento, se ha decidido incinerar el cuerpo, pero han visto que no podían quedar de brazos cruzados. Entre todos, han decidido ayudar al hijo de Maritza a que pueda rehacer su vida en la ciudad.

Cabalar / EFE Paso a disposición judicial del asesino confeso de su mujer en la Sagrada Familia (A Coruña)

Quiere dejar claro que no están pidiendo “limosna” de forma pública . Se organizarán entre ellos para poder echarle una mano a esta familia destrozada. “Hemos decidido hacer un grupo de Whatsapp y aquella persona de buena voluntad que desee aportar simbólicamente lo que guste para el beneficio de ese compatriota podrá hacerlo”, cuenta a COPE. No piensan “pedir dinero ni a las autoridades de España ni a las autoridades de de Perú. Somos capaces resolver estas cosas”.

Contra el estigma

Ante todo, no quieren que se estigmatice a la comunidad peruana. Recuerda que “aquí existen leyes, existen normas”, por lo que aboga por la prevención y por reforzar la “comunicación” entre el colectivo. “Vamos a implicarnos más para que no no vuelva a ocurrir y que no seamos noticia por eso. Los peruanos no podemos ser noticia. Nosotros hemos venido a trabajar, a integrar y hacer que este país crezca, desarrolle y sea sea más productivo”, relata.

Altar por Yoel Quispe, joven peruano asesinado en A Coruña

Este jueves mantendrán una reunión entre la comunidad para estudiar posibles concentraciones. Lo harán en compañía de la madre de Yoel Quispe, el chico asesinado en Nochebuena en Juan Flórez, que también era de origen peruano y que clama justicia.