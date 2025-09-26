Golpe contra el tráfico de cocaína, MDMA y éxtasis en el área de A Coruña

Cuatro personas han sido detenidas en una operación contra el tráfico de drogas que ha permitido desarticular un "importante" en el área metropolitana de A Coruña.

Primer arresto en Meicende

La investigación de la Guardia Civil se inició en febrero en Meicende, Arteixo, con el arresto de un hombre que vendía drogas en la zona.Esa detención fue la pieza clave para lograr desentrañar una red más compleja.

El primer arresto permitió identificar y localizar a la persona que le suministraba la droga, un hombre que residía en la localidad coruñesa de Culleredo, desde donde centralizaba su actividad ilícita. Y a su vez, esto permitió descubrir a la proveedora de este traficante: una mujer residente en la ciudad de A Coruña.

Finalmente, en septiembre se ejecutó la fase final de la operación, que se ha saldado con la detención de estas tres personas: dos de Culleredo y una de A Coruña.

Incautación de varias drogas

Se realizaron registros en una vivienda y un bajo en A Coruña, así como en otra vivienda en Culleredo. En ellos, los agentes se incautaron de cocaína. Más de 1300 gramos de esta droga, medio millar de gramos de MDMA, unas 200 pastillas de éxtasis y casi 7000 euros en efectivo. También dos vehículos y varios móviles.

Tres de los cuatro detenidos ya han ingresado en prisión.