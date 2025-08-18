Golpe contra el narcotráfico en Carballo (A Coruña): siete detenidos y casi seis kilos de cocaína intervenidos

Intervención en la Operación Tomate, un golpe al tráfico de cocaína en Carballo (A Coruña)

Casi 6 kilos de cocaína intervenida, unos 7.000 euros, siete detenidos y cuatro registros domiciliarios ha sido el balance de un operativo conjunto realizado por la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera en Carballo (A Coruña). La actuación ha permitido desmantelar una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes en esa zona de Bergantiños.

Según han informado fuentes policiales y de la Agencia Tributaria, la investigación se inició a finales del pasado año, cuando un vehículo que estaba siendo vigilado por sospechas de que se empleaba en actividades de tráfico de drogas fue interceptado en la autopista AG-55. Iba en dirección a Carballo, cuando regresaba de Madrid.

De la droga caleteada a una red con grandes medidas de seguridad

Los agentes encontraron en el coche más de 5 kilos de cocaína en 'caletas', por lo que arrestaron al ocupante del vehículo. A partir de ahí, se llevó a cabo una profunda investigación para averiguar el destino de la droga incautada, los implicados en el transporte y las posibles rutas de distribución.

Imagen de archivo de cocaína

De este modo, los investigadores tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo criminal liderado por un hombre asentado en Carballo, en el que cada miembro tenía una función asignada. El cabecilla del grupo contaba con numerosos contactos en el ámbito del tráfico de estupefacientes y había establecido una gran red de clientes.

Para atender a la demanda, contaba con varios subordinados, además de establecer medidas de seguridad y un férreo control sobre la distribución de la droga. Incluso llegaba a indicar de manera precisa su porcentaje de ganancia en cada venta y el porcentaje que correspondía a sus 'ayudantes'.

Cuatro registros simultáneos

Las pesquisas permitieron identificar a todos los miembros del grupo criminal. Una vez completada esta fase de investigación, el pasado 12 de agosto, se procedió a la realización de cuatro registros simultáneos en Carballo.

Vigilancia Aduanera, en una foto de archivo

En total, el operativo se ha saldado con siete detenidos, y se han intervenido casi 6 kilos de cocaína en roca y varias dosis preparadas para su venta. Además, los agentes han aprehendido 7.000 euros en efectivo, dos vehículos, y útiles para la preparación de la droga.

La intervención fue llevada a cabo por agentes de la UDYCO de A Coruña, GRECO Galicia y el Grupo de Información Regional de Estupefacientes de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Galicia.