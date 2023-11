Francisco Vázquez: " Para mí hoy es la ruptura definitiva política, ideológica y afectiva con PSOE"

Tras la investidura de Pedro Sánchez como nuevo presidente del gobierno electo, el histórico exsocialista, Francisco Vázquez rompe definitivamente con el que fuera su partido. Vázquez ha asegurado que "para mí, hoy, ya es la ruptura definitiva política, ideológica y afectiva con el partido socialista". Y señala que habrá que buscar "un nuevo partido, una nueva plataforma" que cubra el espacio político del centro-izquierda, de los valores socialdemócratas y comprometido con la Constitución, que, reconoce, "hoy el PSOE ha abandonado"

Afirma que se siente "profundamente preocupado y claramente entristecido" porque aclara que el pacto de gobierno formalizado por Sánchez con partidos "rupturistas" implica "el final de la transición, el final del Partido Socialista comprometido con la Constitución y comprometido con el Estado de Derecho".

Subraya que ahora se abre "una nueva etapa" en la cual se conforma "un bloque rupturista", que lo que buscan, según Vázquez, es "acabar con el Estado de Derecho, acabar con la separación e independencia de los poderes, derogar la propia Constitución y alterar el propio concepto de España". Explica que lo que se busca es un "nuevo modelo plurinacional, confederal, de total y absoluta ruptura y a la vez, con unos objetivos contrarios al modelo democrático". Y añade "aquí no ha habido una negociación y un acuerdo, ha habido una rendición incondicional, una aceptación total de las condiciones impuestas por los partidos de corte separatista".

Precedentes

Señala que no ha visto que Junts o ERC hayan renunciado a su pretensión de que haya un "referéndum, a la de modificar la Constitución o al contenido de una amnistía que deslegitima la actuación de los poderes públicosy, sobre todo, de la propia justicia". Y destaca que "por primera vez" se reconocen como "legítimas" todas las condiciones de estos partidos. Para Vázquez lo "grave" no es que "estos pactos se cumplan o no, o se tarde en llevarlos a cabo". Lo grave es el "precedente que ya queda establecido para el futuro". "Se ha considerado por parte del gobierno de España que es legítimo hablar de la autodeterminación de una parte del territorio nacional. Se ha reconocido por parte del Gobierno de España que es lícito y legítimo considerar realidades nacionales al margen del propio concepto de España. Se ha hecho algo que jamás se hizo en la historia de España", ha concluido.

"Históricamente, nunca, estos principios han sido admitidos por ningún régimen ni ningún gobierno en la historia de España, nunca hubo un gobernante que jamás aadmitiera el que se pudiera debatir la ruptura de la unidad de España y esto es lo que se ha hecho y esto es un precedente muy grave", ha asegurado el histórico exsocialista. Se ha mostrado además preocupado por los "tics autoritarios" de algunos dirigentes socialistas como la presidenta del Congreso que retiró la palabra al presidente de VOX, Santiago Abascal, tras tildar el pacto PSOE-Junts como "golpe de Estado" o el expediente abierto a tres guardias civiles por expresar publicamente su rechazo a la ley de la amnistía y en defensa de la Constitución.

Para Váquez hay que acabar con el mantra "España nos roba" porque quien realmente nos está robando son los partidos independentistas. Y se muestra triste porque el PSOE haya dejado vendidos a sus compatriotas catalanes cuando los partidos separatistas sólo representan al 12% de la población de Cataluña.