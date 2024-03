El fentanilo llega a Galicia: primeras sobredosis en Urgencias de A Coruña por su consumo

La Guardia Civil llama a la calma sobre la presencia de fentanilo en Galicia. Una redada en Culleredo detectó esta sustancia por primera vez en la comunidad. Había seis dosis. En concreto, seis parches de este fármaco entre otras drogas como cocaína, marihuana o heroína.

Detenido 1 vecino de Culleredo como autor de un delito de tráfico de drogas.



? 175,86 g de hachís

? 107,70 g de marihuana

? 38,42 g de cocaína

? 150 g de sustancia de corte-cafeína

? 0,74 g de heroína

? 25 µg de fentanilo.

Esta operación ha causado cierto revuelo, ya que el fentanilo está causando estragos en Estados Unidos. Se le conoce como droga zombie, por el estado semicomatoso en el que quedan muchas personas que la consumen. En el Hospital de A Coruña han detectando los primeros casos de intoxicación por fentanilo en su servicio de Urgencias.

Esnifar parches de fentanilo

Se trata de pacientes con adicciones a otras sustancias, según ha contado a COPE Coruña Amparo Díaz, médica de urgencias en el CHUAC. “Es una nueva variante de las intoxicaciones que estábamos viendo en urgencias”, explica. Lo grave del abuso de esta sustancia es que “el efecto más peligroso a corto plazo es la depresión respiratoria” y esto deriva en “la parada cardiorespiratoria, o lo que es la muerte del paciente”.

Pero, ¿qué es el fentanilo? Es un medicamento analgésico derivado de los opioides, como la morfina, aunque sus efectos son “10 veces más fuertes”, cuenta Amparo. En España el uso del fentanilo está limitado al ámbito médico. Solo se puede adquirir en la farmacia con receta y en forma de pastillas o parches, como los que se encontraron en la operación antidroga.

La presentación en parches garantiza una administración gradual y dosificada, pero las personas que presentaron síntomas de intoxicación inhalaron la sustancia de los parches. “Aunque la vía de administración sea transdérmica, sí que nos han llegado casos de que utilizan una vía alternativa y utilizan los parches de manera inhalatoria, no es el uso indicado”, afirma la doctora.

Tratamiento para el dolor crónico

Desde el ámbito médico destacan los beneficios que ofrecen para pacientes oncológicos o con dolores intensos y crónicos, en medicaciones pautadas. “Con una dosis mínima se consiga un buen control del dolor y mejorar la calidad de vida en estos pacientes”, resalta. Eso sí, este tipo de tratamientos no se puede suspender de forma brusca a riesgo de sufrir “agitación”, y de hecho “en el caso de que sea una persona que no tenga dolor y que lo consuma de manera tóxica, sí se puede hablar de adicción y dependencia”.

En todo caso, conseguir fentanilo no es algo sencillo. Tiene que estar pautado por el médico y se suele hacer cuando han fracasado otros tratamientos del control del dolor. El farmacéutico Antonio Busto explica que el fentanilo “no se puede obtener en España si no es con una receta oficial de estupefacientes, por lo tanto el tráfico de este tipo de sustancias aquí no tiene nada que ver con lo que ocurre en otros países”.

Trapicheo anecdótico

Para poder obtenerlo en la farmacia, es necesaria una receta específica que requiere la identificación del paciente con el DNI. Después “ estos datos se introducen en el libro oficial de estupefacientes del cual se remite a Sanidad anualmente”. Por ello, se sabe que “hasta ahora el fentanilo detectado en España ha sido entre otras drogas y ni siquiera se han dado grandes redadas”. Según el profesional, “en los últimos años siete personas se les ha detectado o se les ha conseguido aprehender alguna cantidad de fentanilo”. En esos casos, “las dosis derivaban de los tratamientos propios que recibe un paciente que está a tratamiento para el dolor crónico”.

No obstante, el uso autorizado de opioides en España es muy reducido. Solo el 4% de personas de entre 15 y 64 años recibieron este tratamiento en el último mes. Cree Antonio que son más preocupantes los abusos de otro tipo de medicamentos con menos control, como benzodiacepinas, codeína, dexketoprofeno o la combinación de tramadol y paracetamol.

Ahora, se analizarán las dosis incautadas para determinar si estaban adulteradas, pero desde la Guardia Civil consideran de momento anecdótica la presencia del fentanilo en las redes de trapicheo. Las seis dosis incautadas eran seis parches. En otros países existen laboratorios ilegales y se detecta en los mercados de tráfico de drogas en forma de líquido que se inyecta con jeringuillas, se aspira o se consume en pastillas.