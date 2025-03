Fabiola Martínez: "Callarnos hace mucho daño emocional. Yo necesitaba entender"

¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que de verdad importa en la vida? ¿Cuántas cosas son realmente importantes? ¿Cuánto sufrimos por cosas que con el tiempo descubrimos que no merecían la pena darles tanta importancia? ¿Y cuánto tiempo perdemos en cosas que realmente no eran imprescindibles? Desde hace años, A Coruña recibe la visita de un Congreso que habla precisamente de eso, de lo que de verdad importa.

Historias de personas que comparten su experiencia vital con escolares, personas que se desnudan el alma en el escenario para compartir lo que, para ellos, es verdaderamente importante. Experiencias vitales como la de Fabiola Martínez. Ella es una de las ponentes del XVI Congreso Lo que de Verdad Importa además de presidenta de la Fundación Kike Osborne y autora del libro "Cuando el silencio no es una opción: lo que nunca conté".

En una entrevista en COPE Coruña, Fabiola ha explicado cómo callarnos nos hace "mucho daño emocional". Asegura que a raíz de su separación del cantante Bertín Osborne se dio cuenta que "necesitaba entender" lo que le pasaba porque "algo no estaba bien y aunque yo pensaba que aquello no me estaba influyendo, pues sí que estaba formando parte de muchas decisiones y muchas situaciones que se seguían repitiendo, como un patrón aprendido".

Fue entonces cuando decidió buscar "ayuda profesional". Y fue también cuando decidió escribir el recién publicado "Cuando el silencio no es una opción: lo que nunca conté". "Fui una niña a la que le robaron la infancia...Guardé un secreto que me marcó para siempre" son algunos de los párrafos de este libro. Un libro en el que relata abusos sexuales desde los cinco años. Una dura situación con la que, dice, "se aprende a vivir".

Asegura que la terapia le ha servido para "dejar la culpa, dejar la vergüenza porque no era mi responsabilidad entender que era solo una niña e intentar entender también a los que en ese momento tenían que protegerme que eran mis padres. Mirar con ojos un poco menos críticos y quizás más comprensivos".

Reconoce que esto es un proceso que "no es rápido" pero gracias a la terapia ha aprendido a "colocar las cosas en su sitio. Algunos sentimientos entenderlos porque muchas veces se camuflan. Yo sentía mucha rabia y tampoco sabía exactamente el origen. La relación con mi madre, en algunos momentos, ha sido muy compleja, no entendía por qué y cuando vas entendiendo, vas colocando las cosas en su sitio y eso genera paz" . "Todavía estoy en él", subraya.

Afirma que su vida ha sido "una carrera de fondo en la que, de vez en cuando me tocaba correr un poco más fuerte y otras veces superar baches y todavía sigo". Cree Fabiola que en la vida hay una herramienta fundamental que es la "resiliencia", pero también "la capacidad de entender a los demás, de entenderme, la necesidad de conocerme y de vivir poniendo conciencia en las cosas". Herramientas que, apunta, "me han ido definiendo a lo largo de estos 52 años".

"Lo que pasó no se puede cambiar. Pasó y hay que mirar hacia delante y ver las dificultades como oportunidades para evolucionar, crecer y conocerse a sí mismo y es en ese proceso en el que estoy ahora", añade.

mamá de kike y carlos

Fabiola asegura que ser madre marcó "toda la diferencia". Apunta que siempre quiso ser madre. Subraya que ser madre "me empoderó, me dio la oportunidad de ser esa madre que Kike necesitaba. Y después, ser la madre que Carlos ha necesitado. Yo he sido madre de dos maneras diferentes".

Describe a Kike como una persona "muy cariñosa con su hermano, pero, lo es con casi todo el mundo, es un niño supercariñoso" y "muy pendiente de Carlos". Carlos es un adolescente de 16 años que "a veces va a su aire porque está adolescente". Reconoce que de pequeños han tenido "momentos de compartir más y ahora pues comparten menos cosas pero son hermanos".

FUNDACIÓN KIKE OSBORNE

A raíz del problema de su hijo, Fabiola y su entonces marido Bertín Osborne crearon la Fundación Kike Osborne con la que no sólo ayudan a su hijo sino también a "tantas otras familias". A lo largo de sus quince años de existencia han ayudado a más de 30.000 familias en España. "Hemos tenido la suerte de poder acompañar, de la mano, a muchas familias que se han visto un poquito perdidas, desorientadas, de no saber gestionar muchas cosas", añade.

Ahora, señala, están más enfocados en proyectos de "salud mental". Destaca la presidenta de la Fundación Kike Osborne que queda "mucho por hacer" en la atención integral de los pacientes con discapacidad intelectual. Entre otras cosas, enumera, "no hay suficientes ayudas económicas, las familias desconocen algunas leyes de las que se pueden beneficiar, hay que concienciar a las entidades de crear sinergias porque muchas veces cuando dividimos esas ayudas se van".

Cuando una familia se enfrenta a un problema de este tipo suele, según Fabiola, "no saber adónde tienes que acudir, no gestionar bien esa ayuda a la que tienes derecho para una silla de ruedas o para unas prótesis". Destaca que, al final, "tener una persona con discapacidad en la familia es como hacer una carrera y un máster y un posgrado. Tienes que aprender tantas cosas y hacerte profesional de tu propia familia, de tu propio hijo o hija con discapacidad. No queda más remedio".

lo que de verdad importa

En opìnión de Fabiola, lo que de verdad importa es "conocernos, vivir poniendo conciencia porque cuando la vida te pasa por encima no evolucionas y creo que cuando pones el foco en ti y te conoces, y creces, y te enfrentas a las dificultades con miedo, porque el que no tiene miedo no es que sea valiente, es inconsciente, pero pasas por encima de todo eso, te conviertes en mejor persona. Y eso hace que seas útil también para los demás. Pero hay que trabajarse y hay que poner el foco en ti, evolucionar y crecer. Para mí, eso ha sido muy importante".

Después, añade, "muchísimas otras cosas como la familia, los hijos. Para mí han sido vitales para darme un empujón muy importante a nivel emocional". "Pero bueno, creo que si nosotros no estamos bien, tampoco podemos ayudar a que estén bien los demás", concluye.